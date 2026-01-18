穿梭夢幻和現實之間的新春故事 王一博啟發繪本小馬 宋祖兒流連走馬燈

迎接2026馬年新春，LOEWE全球品牌代言人王一博特別演繹新春系列形象以及動畫創意片。多年來每逢新春便結合中國傳統工藝的LOEWE，此次動畫創意片攜手上海美術電影製片廠，向彭文席著作的「小馬過河」故事致敬、形象大片則由攝影師Nick Yang掌鏡。

在LOEWE影片中，一匹雪白的小馬踏上旅程，為村莊取回年燈；他在途中遇見小鹿、鴨嘴獸，以及王一博，並透過在小馬前行的經歷，傳遞自信與勇氣的主題並展現LOEWE與中國動畫美術工藝及文學傳統之間持續而深厚的聯結。LOEWE新春系列也汲取馬的意象，包括Puzzle包款與Amazona 31 Cropped包等經典包款，都點綴了靈感源自馬鬃的手工打結流蘇與穗飾；靈動可愛的小馬掛飾與掛骰則展現了品牌擅長的手工藝趣味。

范倫鐵諾（Valentino）的新春形象則由全新品牌代言人宋祖兒擔綱，演出由創意總監Alessandro Michele構思、攝影師Julie Greve掌鏡的故事。Valentino的新春故事以朋友歡聚的場景與宋祖兒手中的走馬燈織成一場夢幻般的敘事，在跑馬燈中奔騰的駿馬，則化身為無限可能與嶄新開端的隱喻。在這段如夢似幻的影像中，包括Devain、Laseine購物袋等燈成為畫面中令人難忘的焦點。 LOEWE鴨嘴獸造型吊飾。圖／LOEWE提供 Valentino Garavani Devain小型刺繡肩背包，12萬4,000元。圖／范倫鐵諾提供 Valentino裝飾水鑽玫瑰紅高跟涼鞋。圖／范倫鐵諾提供 品牌大使王一博演繹LOEWE 2026馬年新春特別系列形象。圖／LOEWE提供 LOEWE白色小馬造型吊飾。圖／LOEWE提供 Valentino品牌代言人宋祖兒演繹新春系列形象。圖／范倫鐵諾提供 LOEWE小鹿造型logo棒球帽。圖／LOEWE提供 品牌大使王一博於影片中所穿著的皮革襯衫外套將於指定專門店發售。。圖／LOEWE提供 Valentino品牌代言人宋祖兒演繹新春系列形象。圖／范倫鐵諾提供 LOEWE Flamenco包小鹿斑點絨毛款。圖／LOEWE提供 Valentino Garavani中國結流蘇紅色小包。圖／范倫鐵諾提供 Valentino Garavani Devain小型肩背包，70,500元。圖／范倫鐵諾提供 Valentino Garavani Laseine納帕皮革購物袋。圖／范倫鐵諾提供 LOEWE鴨嘴獸造型包。圖／LOEWE提供 Valentino Garavani x Vans貓咪圖案格紋聯名板鞋，15,200元。圖／范倫鐵諾提供 LOEWE小馬造型掛飾。圖／LOEWE提供 品牌大使王一博演繹LOEWE 2026馬年新春特別系列形象。圖／LOEWE提供 Valentino品牌代言人宋祖兒演繹新春系列形象。圖／范倫鐵諾提供 LOEWE金屬小馬造型掛飾。圖／LOEWE提供