穿梭夢幻和現實之間的新春故事 王一博啟發繪本小馬 宋祖兒流連走馬燈
迎接2026馬年新春，LOEWE全球品牌代言人王一博特別演繹新春系列形象以及動畫創意片。多年來每逢新春便結合中國傳統工藝的LOEWE，此次動畫創意片攜手上海美術電影製片廠，向彭文席著作的「小馬過河」故事致敬、形象大片則由攝影師Nick Yang掌鏡。
在LOEWE影片中，一匹雪白的小馬踏上旅程，為村莊取回年燈；他在途中遇見小鹿、鴨嘴獸，以及王一博，並透過在小馬前行的經歷，傳遞自信與勇氣的主題並展現LOEWE與中國動畫美術工藝及文學傳統之間持續而深厚的聯結。LOEWE新春系列也汲取馬的意象，包括Puzzle包款與Amazona 31 Cropped包等經典包款，都點綴了靈感源自馬鬃的手工打結流蘇與穗飾；靈動可愛的小馬掛飾與掛骰則展現了品牌擅長的手工藝趣味。
范倫鐵諾（Valentino）的新春形象則由全新品牌代言人宋祖兒擔綱，演出由創意總監Alessandro Michele構思、攝影師Julie Greve掌鏡的故事。Valentino的新春故事以朋友歡聚的場景與宋祖兒手中的走馬燈織成一場夢幻般的敘事，在跑馬燈中奔騰的駿馬，則化身為無限可能與嶄新開端的隱喻。在這段如夢似幻的影像中，包括Devain、Laseine購物袋等燈成為畫面中令人難忘的焦點。
