快訊

ETF募集之亂再起：營業員昧著良心賣產品、市場浮3問題

全球970萬雙眼睛待命！超暖APP「Be My Eyes」 想幫助人得搶第一

疑投資300萬遭詐泡湯… 北市大安區街頭濺血他持斧重砍老友

聽新聞
0:00 / 0:00

穿梭夢幻和現實之間的新春故事 王一博啟發繪本小馬 宋祖兒流連走馬燈

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使王一博演繹LOEWE 2026馬年新春特別系列形象。圖／LOEWE提供
品牌大使王一博演繹LOEWE 2026馬年新春特別系列形象。圖／LOEWE提供

迎接2026年新春，LOEWE全球品牌代言人王一博特別演繹新春系列形象以及動畫創意片。多年來每逢新春便結合中國傳統工藝的LOEWE，此次動畫創意片攜手上海美術電影製片廠，向彭文席著作的「小馬過河」故事致敬、形象大片則由攝影師Nick Yang掌鏡。

在LOEWE影片中，一匹雪白的小馬踏上旅程，為村莊取回年燈；他在途中遇見小鹿、鴨嘴獸，以及王一博，並透過在小馬前行的經歷，傳遞自信與勇氣的主題並展現LOEWE與中國動畫美術工藝及文學傳統之間持續而深厚的聯結。LOEWE新春系列也汲取馬的意象，包括Puzzle包款與Amazona 31 Cropped包等經典包款，都點綴了靈感源自馬鬃的手工打結流蘇與穗飾；靈動可愛的小馬掛飾與掛骰則展現了品牌擅長的手工藝趣味。

范倫鐵諾（Valentino）的新春形象則由全新品牌代言人宋祖兒擔綱，演出由創意總監Alessandro Michele構思、攝影師Julie Greve掌鏡的故事。Valentino的新春故事以朋友歡聚的場景與宋祖兒手中的走馬燈織成一場夢幻般的敘事，在跑馬燈中奔騰的駿馬，則化身為無限可能與嶄新開端的隱喻。在這段如夢似幻的影像中，包括Devain、Laseine購物袋等燈成為畫面中令人難忘的焦點。

LOEWE鴨嘴獸造型吊飾。圖／LOEWE提供
LOEWE鴨嘴獸造型吊飾。圖／LOEWE提供
Valentino Garavani Devain小型刺繡肩背包，12萬4,000元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Devain小型刺繡肩背包，12萬4,000元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino裝飾水鑽玫瑰紅高跟涼鞋。圖／范倫鐵諾提供
Valentino裝飾水鑽玫瑰紅高跟涼鞋。圖／范倫鐵諾提供
品牌大使王一博演繹LOEWE 2026馬年新春特別系列形象。圖／LOEWE提供
品牌大使王一博演繹LOEWE 2026馬年新春特別系列形象。圖／LOEWE提供
LOEWE白色小馬造型吊飾。圖／LOEWE提供
LOEWE白色小馬造型吊飾。圖／LOEWE提供
Valentino品牌代言人宋祖兒演繹新春系列形象。圖／范倫鐵諾提供
Valentino品牌代言人宋祖兒演繹新春系列形象。圖／范倫鐵諾提供
LOEWE小鹿造型logo棒球帽。圖／LOEWE提供
LOEWE小鹿造型logo棒球帽。圖／LOEWE提供
品牌大使王一博於影片中所穿著的皮革襯衫外套將於指定專門店發售。。圖／LOEWE提供
品牌大使王一博於影片中所穿著的皮革襯衫外套將於指定專門店發售。。圖／LOEWE提供
Valentino品牌代言人宋祖兒演繹新春系列形象。圖／范倫鐵諾提供
Valentino品牌代言人宋祖兒演繹新春系列形象。圖／范倫鐵諾提供
LOEWE Flamenco包小鹿斑點絨毛款。圖／LOEWE提供
LOEWE Flamenco包小鹿斑點絨毛款。圖／LOEWE提供
Valentino Garavani中國結流蘇紅色小包。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani中國結流蘇紅色小包。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Devain小型肩背包，70,500元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Devain小型肩背包，70,500元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Laseine納帕皮革購物袋。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Laseine納帕皮革購物袋。圖／范倫鐵諾提供
LOEWE鴨嘴獸造型包。圖／LOEWE提供
LOEWE鴨嘴獸造型包。圖／LOEWE提供
Valentino Garavani x Vans貓咪圖案格紋聯名板鞋，15,200元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani x Vans貓咪圖案格紋聯名板鞋，15,200元。圖／范倫鐵諾提供
LOEWE小馬造型掛飾。圖／LOEWE提供
LOEWE小馬造型掛飾。圖／LOEWE提供
品牌大使王一博演繹LOEWE 2026馬年新春特別系列形象。圖／LOEWE提供
品牌大使王一博演繹LOEWE 2026馬年新春特別系列形象。圖／LOEWE提供
Valentino品牌代言人宋祖兒演繹新春系列形象。圖／范倫鐵諾提供
Valentino品牌代言人宋祖兒演繹新春系列形象。圖／范倫鐵諾提供
LOEWE金屬小馬造型掛飾。圖／LOEWE提供
LOEWE金屬小馬造型掛飾。圖／LOEWE提供

LOEWE 攝影師

延伸閱讀

夜櫻點燈走進繪本世界！2026淡水天元宮花見季結合「幾米」奇幻登場

尾牙中獎神曲再現！狂聽迪士尼動畫《花木蘭》一首歌　網實測「狂曬戰績」

台裔日本畫家吉田瑠美台南北門尋根 捐繪本手稿藏洋蔥

榜單炸鍋！2025全球百大型男出爐　已逝于朦朧登榜第5名

相關新聞

楊洋迎新春把「福」帶回家 AHKAH用風箏迎向嶄新自由

迎接2026新春，周大福宣布人氣男星楊洋出任全球品牌代言人暨「首席傳福官」，並發布由楊洋所演繹的「福，代代不息」新春篇章...

穿梭夢幻和現實之間的新春故事 王一博啟發繪本小馬 宋祖兒流連走馬燈

迎接2026馬年新春，LOEWE全球品牌代言人王一博特別演繹新春系列形象以及動畫創意片。多年來每逢新春便結合中國傳統工藝...

法式簡約疊加球場魂與高跟鞋？Balenciaga 2026秋系列 改寫性感定義

Balenciaga日前發表了2026秋季系列，本季是品牌創意總監Pierpaolo Piccioli的第二個完整系列，...

「超人力霸王」將登臨高雄！漢來免費接駁 暢遊冬日遊樂園

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」的主題IP揭曉，是許多人童年回憶、日本知名的「...

25年歷史成回憶！「誠品中壢大江店」租約期滿 營業至2月22日熄燈

擁有25年歷史的誠品中壢大江店即將熄燈，誠品在官網公告指出「因應區域展店布局及高鐵桃園站前獨棟大店籌備作業推進，誠品中壢...

蛋撻沒停售排隊搶購像笑話？肯德基小編回覆惹怒人 網轟行銷災難

肯德基的「蛋撻之亂」造成「行銷翻車」，引來品牌官方社群媒體被網友大量不滿留言灌爆，不料肯德基小編的回覆，卻令網友更加火大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。