法式簡約疊加球場魂與高跟鞋？Balenciaga 2026秋系列 改寫性感定義

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
將運動從單純的機能性昇華為性感，是本季Balenciaga的風格蛻變之舉。圖／Balenciaga提供
將運動從單純的機能性昇華為性感,是本季Balenciaga的風格蛻變之舉。圖／Balenciaga提供

Balenciaga日前發表了2026秋季系列，本季是品牌創意總監Pierpaolo Piccioli的第二個完整系列，延續上一季流暢洗練的輪廓與近高級訂製的奢華感，本季Balenciaga同時將影像場域全面展開，再分別與NBA、奢華高跟鞋MANOLO BLAHNIK聯名，將街頭正裝、機能服、舞會禮服全數巧手收納在同一系列，更帶人領略時裝老手Pierpaolo Piccioli的信手拈來、爐火純青。

彈力球、啞鈴、重訓器材、跑步機、瑜珈墊散落在影像中，拍攝場域也時而穿梭在大街、地下鐵、甚至是華麗的古典風格室內空間，無聲傳遞了一如本季服裝恣意跨越城市街頭、日常生活或名流晚宴的多樣性與跨維度自由。

Look 1的登場已然展現PP的全新視野：由上至下包覆身體的貼身剪裁讓上身左右鏤腰的輪廓更為明顯，衣服正面秀出全新Balenciaga印記：一個全新設計且時髦的小寫b Logo，同時腳上還有一雙MANOLO BLAHNIK水晶高跟鞋；華麗的連身超長亮片外套內搭上兩件式的運動上衣和運動短褲，帶來前所未見的運動風性感。短板皮夾克、寬大的九分丹寧長褲搭配樂福鞋與白襪，則散發變形的法式Ivy League學院風。

前凸後翹、放大變形的運動鞋延續了前任創意總監的設計，但加入PP個人創意，共有Ballet、Pocket與Jet等多款新作。同時人們還能看到Leggins、運動鞋、高帽、皮草大衣、方正的手提包竟無違和相容，整體造型捨去了浮誇戲劇，但堪稱近年High Street風格與時尚的聰明融合。

事實上，本季Balenciaga確實與美國職業籃球聯賽（NBA）合作，推出一系列Balenciaga X NBA的籃球運動外套、工裝外套、絨毛拖鞋、後背包等單品。該系列部分單品並運用ProBody科技布料，具吸濕排汗、透氣抗菌等特點，並已從1月16日起，於Balenciaga指定專門店與官方網站、開始銷售。

寬大的九分丹寧長褲搭配樂福鞋與白襪，散發出變形的法式Ivy League學院風。圖／Balenciaga提供
寬大的九分丹寧長褲搭配樂福鞋與白襪,散發出變形的法式Ivy League學院風。圖／Balenciaga提供
Balenciaga本季並與運動奢華高跟鞋MANOLO BLAHNIK聯名，上市時間未定。圖／Balenciaga提供
Balenciaga本季並與運動奢華高跟鞋MANOLO BLAHNIK聯名,上市時間未定。圖／Balenciaga提供
拍攝場域時而穿梭在大街、地下鐵、甚至是華麗的古典風格室內空間，傳遞服裝跨場域的多樣性與自由。圖／Balenciaga提供
拍攝場域時而穿梭在大街、地下鐵、甚至是華麗的古典風格室內空間,傳遞服裝跨場域的多樣性與自由。圖／Balenciaga提供
彈力球、啞鈴、重訓器材、跑步機、瑜珈墊散落在影像中，成為性感的新時尚姿態。圖／Balenciaga提供
彈力球、啞鈴、重訓器材、跑步機、瑜珈墊散落在影像中,成為性感的新時尚姿態。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2026秋季將寬大翻領、丹寧褲搭配上看似硬挺（但實則柔軟）的方形包款，俐落遊走在都市街道。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2026秋季將寬大翻領、丹寧褲搭配上看似硬挺(但實則柔軟)的方形包款,俐落遊走在都市街道。圖／Balenciaga提供
Balenciaga X NBA聯名系列運動外套，84,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga X NBA聯名系列運動外套,84,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2026秋系列將街頭正裝、機能服、運動剪裁，舞會禮服全數巧手收納在同一季節系列中，再度展現時裝老手Pierpaolo Piccioli的爐火純青。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2026秋系列將街頭正裝、機能服、運動剪裁,舞會禮服全數巧手收納在同一季節系列中,再度展現時裝老手Pierpaolo Piccioli的爐火純青。圖／Balenciaga提供
運動鞋、都會長大衣被無違和化為成套造型，並在細節處展現新款Balenciaga的小寫b Logo。圖／Balenciaga提供
運動鞋、都會長大衣被無違和化為成套造型,並在細節處展現新款Balenciaga的小寫b Logo。圖／Balenciaga提供
Balenciaga X NBA聯名系列護照手機套，38,650元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga X NBA聯名系列護照手機套,38,650元。圖／Balenciaga提供

