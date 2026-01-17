馬年喝好一點！約翰走路、蘇格登、慕赫高年份齊發 限量禮盒攻略看這

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Johnnie Walker XR21 2026限量新春禮盒。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
隨著馬年春節腳步臨近，聚會與送禮的高峰期也隨之而來。為了慶祝充滿動能的丙午馬年，不少愛酒人士紛紛追求「喝好一點」，不僅是犒賞整年的辛勞，更是傳遞心意的最佳載體。

帝亞吉歐旗下三大傳奇品牌——Johnnie Walker、蘇格登（Singleton）、慕赫（Mortlach），以及來自蘇格蘭斯佩賽（Speyside）的百樂門（Benromach），紛紛推出高年份禮盒，讓威士忌老饕在開春之際，以珍稀佳釀開啟馬到成功、富貴滿溢的全新篇章。

「Johnnie Walker XR21 2026限量新春禮盒」源自傳奇酒廠淬煉成稀世酒液傳承，精選數間21年以上單一麥芽威士忌，融合極蘊風味且深邃迷人的酒體，匯聚成酒精濃度43%的限定版，更加厚實飽滿。

蘇格登2026 賀春禮盒精選三款經典年份，並以「豐年、豐運、豐程」三大寓意獻上對新年的美好期許。「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌禮盒」採用 Craig Wilson 首創的「深焙烤桶工藝」，慢火炙烤歐洲橡木桶達188秒，使酒液釋放出烘烤水果與香草的深層甜味，香氣優雅馥郁。

「蘇格登15年單一麥芽威士忌禮盒」獨創「雙溫慢淬」延時工法，緩蒸慢餾延長酒液與銅對話的時間，只要輕啜一口就能感受到芬芳滿溢，盡顯精湛慢工藝。「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌禮盒」以世界頂級貴腐酒產地之一的法國波爾多蘇玳產區貴腐甜白酒桶過桶，熟成深金色酒液盈滿蜂蜜般香甜的風味。

擁有「達夫鎮野獸」美譽的慕赫，則針對台灣市場推出兩款新春臻藏版。「慕赫16年新春臻藏版」100%熟成於 PX /Oloroso 雪莉桶，造就圓潤飽滿酒體與迷人的琥珀色澤，是最能展現「達夫鎮野獸」精髓的經典樣貌。「慕赫12年新春臻藏版」由首席調酒師 Craig Wilson 以台灣風味喜好為靈感，透過 2.81 蒸餾工藝結合全新四桶熟成工藝（包含雪莉桶、重烘烤橡木桶等），打造出兼具厚實肉脂與活潑果香的新層次。

「百樂門15年禮贊蘇格蘭新春禮盒」匯聚三大精選——手工製作的百樂門15年單一麥芽蘇格蘭威士忌、蘇格蘭原裝格蘭凱恩品飲聞香杯，以及象徵百樂門工藝精神的紅點滴管，完整呈現專業品飲的風味體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「百樂門15年禮贊蘇格蘭新春禮盒」建議零售價2,900元。圖／廷漢提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌禮盒」建議售價1,680元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「蘇格登15年單一麥芽威士忌禮盒」建議售價2,080元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「慕赫12年新春臻藏版」建議售價1,800元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「慕赫16年新春臻藏版」建議售價2,950元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌禮盒」建議售價2,450元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
禮盒 威士忌

相關新聞

米其林公布1月新入選 5家台北、新竹上榜餐廳一次看

《米其林指南》公佈5家位於台北與新竹的1月新入選餐廳，分別是台北的創意川菜「弎弎川酒」、臺菜「有有1969」，以及新竹的...

25年歷史成回憶！「誠品中壢大江店」租約期滿 營業至2月22日熄燈

擁有25年歷史的誠品中壢大江店即將熄燈，誠品在官網公告指出「因應區域展店布局及高鐵桃園站前獨棟大店籌備作業推進，誠品中壢...

蛋撻沒停售排隊搶購像笑話？肯德基小編回覆惹怒人 網轟行銷災難

肯德基的「蛋撻之亂」造成「行銷翻車」，引來品牌官方社群媒體被網友大量不滿留言灌爆，不料肯德基小編的回覆，卻令網友更加火大...

「超人力霸王」將登臨高雄！漢來免費接駁 暢遊冬日遊樂園

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」的主題IP揭曉，是許多人童年回憶、日本知名的「...

日本福井夢幻食材「三星若狹牛」登台！680元起 JR東日本搶先品嘗

農曆春節將屆，各種頂奢食材陸續登台。被譽為「日本第一幸福縣」的福井縣，地處日本中部北陸地區，擁有潔淨水源與豐饒的自然環境...

江詩丹頓聯手富藝斯 Concours d'Éléganc鐘表競賽致敬工藝始源

瑞士高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）近日宣布，將與Phillips富藝斯拍賣會合作，一同舉...

