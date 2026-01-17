「超人力霸王」將登臨高雄！漢來免費接駁 暢遊冬日遊樂園
高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」的主題IP揭曉，是許多人童年回憶、日本知名的「超人力霸王」，活動時間為2月7日至3月1日，在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場。高雄漢來積極回應，推出免費接駁服務，遊客可安心暢遊冬日遊樂園。
隨著2026冬日遊樂園公布今年話題IP「超人力霸王」，高雄寒假旅遊氛圍全面升溫。高雄漢來大飯店同步推出冬季限定住房企劃，包含「冬日熊好玩」與「戀戀甜蜜夜」兩項專案，平日每晚5,500元起，元月底至3月3日規劃冬日遊樂園免費接駁專車，並首度推出飯店人氣代言人「漢來熊」主題小提燈籠與娃娃機互動體驗。
高雄漢來表示，入住指定專案，即可獲得專屬高雄漢來的「漢來熊」小提燈，以飯店人氣IP為設計靈感，身穿門衛造型的漢來熊經典可愛。2月1日起，還有漢來熊主題娃娃機，紅色機台搭配漢來熊插圖設計，挑戰成功就有機會把漢來熊玩偶等好禮帶回家。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言