「超人力霸王」將登臨高雄！漢來免費接駁 暢遊冬日遊樂園

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
今年高雄燈節將有「超人力霸王」降臨。圖／高雄市政府觀光局提供
高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」的主題IP揭曉，是許多人童年回憶、日本知名的「超人力霸王」，活動時間為2月7日至3月1日，在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場。高雄漢來積極回應，推出免費接駁服務，遊客可安心暢遊冬日遊樂園。

隨著2026冬日遊樂園公布今年話題IP「超人力霸王」，高雄寒假旅遊氛圍全面升溫。高雄漢來大飯店同步推出冬季限定住房企劃，包含「冬日熊好玩」與「戀戀甜蜜夜」兩項專案，平日每晚5,500元起，元月底至3月3日規劃冬日遊樂園免費接駁專車，並首度推出飯店人氣代言人「漢來熊」主題小提燈籠與娃娃機互動體驗。

高雄漢來表示，入住指定專案，即可獲得專屬高雄漢來的「漢來熊」小提燈，以飯店人氣IP為設計靈感，身穿門衛造型的漢來熊經典可愛。2月1日起，還有漢來熊主題娃娃機，紅色機台搭配漢來熊插圖設計，挑戰成功就有機會把漢來熊玩偶等好禮帶回家。

入住高雄漢來限定住房專案，挑戰娃娃機互動體驗，有機會把人氣代言人「漢來熊」帶回家。圖／高雄漢來提供
高雄漢來鄰近亞灣區，港灣美景一覽無遺。圖／高雄漢來提供
高雄漢來大飯店首次推出專屬的「漢來熊」小提燈。圖／高雄漢來提供
遊樂園 娃娃機 飯店 漢來

