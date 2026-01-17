蛋撻沒停售排隊搶購像笑話？肯德基小編回覆惹怒人 網轟行銷災難
肯德基的「蛋撻之亂」造成「行銷翻車」，引來品牌官方社群媒體被網友大量不滿留言灌爆，不料肯德基小編的回覆，卻令網友更加火大，直呼：「感覺算是提油救火？」、「最後根本是行銷災難」。
肯德基本月15日發布聲明稿，「陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」不料卻又在昨（16日）宣布推出升級版「原味蛋撻——超極酥」，引發網友不滿，「我覺得就是愚弄消費者，就是耍自己忠實的粉絲」、「玩笑開過頭不好笑，換皮就直接講，誤導消費者以為要停售了…行銷手法要用到接近誤導，可憐」、「就單純自導自演嘛！」
但小編針對不滿網友的回覆，卻令憤怒的網友覺得無言。一位網友留言：「然後昨天排隊去買的都像個笑話。」肯德基小編回覆：「不准你這樣說。昨天買到的還是熱騰騰很好吃的蛋撻。」有網友留言「果然猜到了，就換蛋撻皮而已，一堆網友哭得全家滅門一樣」，小編則在下面回「還是改去7-11？」網友說：「嚇死我。」小編的回覆是：「不怕不怕，趕快去買一盒【原味蛋撻-超極酥】壓壓驚！」類似的「神回覆」，屢屢令網友傻眼。
其實，早在2022年時，肯德基曾宣布「與蛋撻劃清界線」，一度讓外界以為即將停售蛋撻，引起粉絲的瘋狂討論與購買，不過後來僅是調整策略的行銷手法。本次肯德基再度宣布「原味蛋撻售完截止」的消息，雖然再度吸引大批粉絲熱議，但也引發不小的負面批評聲浪。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言