蛋撻沒停售排隊搶購像笑話？肯德基小編回覆惹怒人 網轟行銷災難

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
肯德基昨（16日）宣布，全新「原味蛋撻–超極酥」將於1月20日「認酥」登場。圖／肯德基提供
肯德基昨（16日）宣布，全新「原味蛋撻–超極酥」將於1月20日「認酥」登場。圖／肯德基提供

肯德基的「蛋撻之亂」造成「行銷翻車」，引來品牌官方社群媒體被網友大量不滿留言灌爆，不料肯德基小編的回覆，卻令網友更加火大，直呼：「感覺算是提油救火？」、「最後根本是行銷災難」。

肯德基本月15日發布聲明稿，「陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」不料卻又在昨（16日）宣布推出升級版「原味蛋撻——超極酥」，引發網友不滿，「我覺得就是愚弄消費者，就是耍自己忠實的粉絲」、「玩笑開過頭不好笑，換皮就直接講，誤導消費者以為要停售了…行銷手法要用到接近誤導，可憐」、「就單純自導自演嘛！」

但小編針對不滿網友的回覆，卻令憤怒的網友覺得無言。一位網友留言：「然後昨天排隊去買的都像個笑話。」肯德基小編回覆：「不准你這樣說。昨天買到的還是熱騰騰很好吃的蛋撻。」有網友留言「果然猜到了，就換蛋撻皮而已，一堆網友哭得全家滅門一樣」，小編則在下面回「還是改去7-11？」網友說：「嚇死我。」小編的回覆是：「不怕不怕，趕快去買一盒【原味蛋撻-超極酥】壓壓驚！」類似的「神回覆」，屢屢令網友傻眼。

其實，早在2022年時，肯德基曾宣布「與蛋撻劃清界線」，一度讓外界以為即將停售蛋撻，引起粉絲的瘋狂討論與購買，不過後來僅是調整策略的行銷手法。本次肯德基再度宣布「原味蛋撻售完截止」的消息，雖然再度吸引大批粉絲熱議，但也引發不小的負面批評聲浪。

肯德基小編的神回覆，令網友更火大。圖／摘自肯德基FB官方粉絲團
肯德基小編的神回覆，令網友更火大。圖／摘自肯德基FB官方粉絲團

