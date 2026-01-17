快訊

蛋撻沒停售！肯德基改版「超極酥」挨轟 小編神回覆讓網友更火大

115學測自然／題目落落長…這題填表又畫圖「CP值低」 考生哀號：再放就沒分了

增加在美生產？盧特尼克：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

25年歷史成回憶！「誠品中壢大江店」租約期滿 營業至2月22日熄燈

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
誠品中壢大江店租約期滿，將營業至2月22日熄燈。圖／翻攝自誠品官網
誠品中壢大江店租約期滿，將營業至2月22日熄燈。圖／翻攝自誠品官網

擁有25年歷史的誠品中壢大江店即將熄燈，誠品在官網公告指出「因應區域展店布局及高鐵桃園站前獨棟大店籌備作業推進，誠品中壢大江店租約期滿將營業至2月22日止」，感謝消費者9千多個日子的相伴，並將舉辦單筆滿千折百的會員感恩回饋。

誠品於官網發布公告：「因應區域展店布局及高鐵桃園站前獨棟大店籌備作業推進，誠品中壢大江店租約期滿將營業至2月22日止。感謝您的長期支持，即日起會員享單筆滿千折百優惠，鄰近誠品生活林口店／桃園統領店／桃園台茂店和誠品線上將持續為讀者服務，提供多元豐富的美好閱讀體驗。謝謝！」

公告中也感性向消費者喊話：「相伴的9千多個日子，願我們也曾點亮過你的一天，感謝25年來的每一次陪伴與支持，閱讀不散場，相約精彩下一章。」

誠品於官網發布公告，中壢大江店租約期滿將營業至2月22日熄燈。圖／翻攝自誠品官網
誠品於官網發布公告，中壢大江店租約期滿將營業至2月22日熄燈。圖／翻攝自誠品官網

