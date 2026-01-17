日本福井夢幻食材「三星若狹牛」登台！680元起 JR東日本搶先品嘗

農曆春節將屆，各種頂奢食材陸續登台。被譽為「日本第一幸福縣」的福井縣，地處日本中部北陸地區，擁有潔淨水源與豐饒的自然環境，孕育出多款高端農漁畜產品，日前也帶來越前蟹、福井甜蝦、若狹真羽太、敦賀真鯛、福井鮭魚、三星若狹牛等新鮮食材直送台灣。

其中，承襲優良血統、產量稀少的「若狹牛」，以霜降細緻、脂香清雅著稱，肉質中帶有自然甘甜風味，向來被視為日本黑毛和牛中的珍稀逸品，也是北陸地區極具代表性的高端食材之一。

JR東日本大飯店台北主廚團隊，於旗下「HAYASE 日本料理」、「凱華樓中華料理」及一樓大廳酒吧「PLATFORM 月台町」，即日起至2月9日推出「日本福井若狹牛」期間限定企劃，讓饕客得以搶先品鮮。

HAYASE 日本料理鐵板燒區推出期間限定「福井若狹牛御饗套餐」，一次集結牛肩、紐約客、肋眼、牛筋等多個部位，讓饕客循序體驗若狹牛在油脂分布、口感層次與香氣表現上的細膩差異。料理設計上，若狹牛同時以壽喜燒與鐵板牛排雙軌呈現。

套餐中的海鮮配置同樣講究節奏與平衡。鱈場蟹以蒸、煎雙重手法呈現，蒸品突顯蟹肉清甜細緻，煎品則帶出濃郁香氣；再搭配油脂柔潤的福井鮭魚，為整體風味鋪陳轉換。以若狹牛製作的叉燒飯，佐以燉煮至入口即化的清燉牛肉湯，將牛肉風味由主菜延伸至收尾，構築一席完整而和諧的福井海陸饗宴。

HAYASE日本料理鐵板燒「福井若狹牛御饗套餐」每位3,800元＋10%，數量有限、售完即止。凡點用套餐，另贈日本傳統工藝「若狹塗」筷子乙雙，還有機會抽中「北陸拱型鐵路周遊券（Hokuriku Arch Pass）」雙人套票。

凱華樓中華料理則運用中菜擅長的煨、燉、煎、炸等技法，重新詮釋三星若狹和牛的風味層次。包括「龍蝦和牛肉麵」、「砂鍋紅油和牛獅子頭」、「孜然波蘿烤和牛」、「草莓鐵板和牛肉」等，讓饕客以相對親民的方式品嘗頂級若狹和牛。

位於飯店一樓的大廳酒吧月台町，則以三星若狹牛升級兩款人氣料理，分別是「紅酒燉若狹和牛」與「若狹和牛咖哩飯」，活動期間每份680元，可輕鬆入門頂級和牛風味。

大廳酒吧 月台町，以三星若狹牛升級「紅酒燉若狹和牛」。圖／JR東日本大飯店台北提供 凱華樓中華料理「龍蝦和牛肉麵」以濃郁湯頭結合龍蝦鮮甜與和牛脂香。圖／JR東日本大飯店台北提供 HAYASE 日本料理推出「福井若狹牛御饗」套餐，圖為福井肋眼牛排。圖／JR東日本大飯店台北提供 凱華樓中華料理「草莓鐵板和牛肉」則以果香酸甜平衡油脂，清爽收尾。圖／JR東日本大飯店台北提供 JR東日本大飯店台北即日起推日本福井縣珍稀食材「三星若狹牛」。圖／JR東日本大飯店台北提供