快訊

蛋撻沒停售！肯德基改版「超極酥」挨轟 小編神回覆讓網友更火大

115學測自然／題目落落長…這題填表又畫圖「CP值低」 考生哀號：再放就沒分了

增加在美生產？盧特尼克：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

日本福井夢幻食材「三星若狹牛」登台！680元起 JR東日本搶先品嘗

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
HAYASE日本料理鐵板燒限量推出福井若狹牛御饗套餐。圖／JR東日本大飯店台北提供
HAYASE日本料理鐵板燒限量推出福井若狹牛御饗套餐。圖／JR東日本大飯店台北提供

農曆春節將屆，各種頂奢食材陸續登台。被譽為「日本第一幸福縣」的福井縣，地處日本中部北陸地區，擁有潔淨水源與豐饒的自然環境，孕育出多款高端農漁畜產品，日前也帶來越前蟹、福井甜蝦、若狹真羽太、敦賀真鯛、福井鮭魚、三星若狹牛等新鮮食材直送台灣。

其中，承襲優良血統、產量稀少的「若狹牛」，以霜降細緻、脂香清雅著稱，肉質中帶有自然甘甜風味，向來被視為日本黑毛和牛中的珍稀逸品，也是北陸地區極具代表性的高端食材之一。

JR東日本大飯店台北主廚團隊，於旗下「HAYASE 日本料理」、「凱華樓中華料理」及一樓大廳酒吧「PLATFORM 月台町」，即日起至2月9日推出「日本福井若狹牛」期間限定企劃，讓饕客得以搶先品鮮。

HAYASE 日本料理鐵板燒區推出期間限定「福井若狹牛御饗套餐」，一次集結牛肩、紐約客、肋眼、牛筋等多個部位，讓饕客循序體驗若狹牛在油脂分布、口感層次與香氣表現上的細膩差異。料理設計上，若狹牛同時以壽喜燒與鐵板牛排雙軌呈現。

套餐中的海鮮配置同樣講究節奏與平衡。鱈場蟹以蒸、煎雙重手法呈現，蒸品突顯蟹肉清甜細緻，煎品則帶出濃郁香氣；再搭配油脂柔潤的福井鮭魚，為整體風味鋪陳轉換。以若狹牛製作的叉燒飯，佐以燉煮至入口即化的清燉牛肉湯，將牛肉風味由主菜延伸至收尾，構築一席完整而和諧的福井海陸饗宴。

HAYASE日本料理鐵板燒「福井若狹牛御饗套餐」每位3,800元＋10%，數量有限、售完即止。凡點用套餐，另贈日本傳統工藝「若狹塗」筷子乙雙，還有機會抽中「北陸拱型鐵路周遊券（Hokuriku Arch Pass）」雙人套票。

凱華樓中華料理則運用中菜擅長的煨、燉、煎、炸等技法，重新詮釋三星若狹和牛的風味層次。包括「龍蝦和牛肉麵」、「砂鍋紅油和牛獅子頭」、「孜然波蘿烤和牛」、「草莓鐵板和牛肉」等，讓饕客以相對親民的方式品嘗頂級若狹和牛。

位於飯店一樓的大廳酒吧月台町，則以三星若狹牛升級兩款人氣料理，分別是「紅酒燉若狹和牛」與「若狹和牛咖哩飯」，活動期間每份680元，可輕鬆入門頂級和牛風味。

大廳酒吧 月台町，以三星若狹牛升級「紅酒燉若狹和牛」。圖／JR東日本大飯店台北提供
大廳酒吧 月台町，以三星若狹牛升級「紅酒燉若狹和牛」。圖／JR東日本大飯店台北提供
凱華樓中華料理「龍蝦和牛肉麵」以濃郁湯頭結合龍蝦鮮甜與和牛脂香。圖／JR東日本大飯店台北提供
凱華樓中華料理「龍蝦和牛肉麵」以濃郁湯頭結合龍蝦鮮甜與和牛脂香。圖／JR東日本大飯店台北提供
HAYASE 日本料理推出「福井若狹牛御饗」套餐，圖為福井肋眼牛排。圖／JR東日本大飯店台北提供
HAYASE 日本料理推出「福井若狹牛御饗」套餐，圖為福井肋眼牛排。圖／JR東日本大飯店台北提供
凱華樓中華料理「草莓鐵板和牛肉」則以果香酸甜平衡油脂，清爽收尾。圖／JR東日本大飯店台北提供
凱華樓中華料理「草莓鐵板和牛肉」則以果香酸甜平衡油脂，清爽收尾。圖／JR東日本大飯店台北提供
JR東日本大飯店台北即日起推日本福井縣珍稀食材「三星若狹牛」。圖／JR東日本大飯店台北提供
JR東日本大飯店台北即日起推日本福井縣珍稀食材「三星若狹牛」。圖／JR東日本大飯店台北提供

日本料理 套餐 食材

延伸閱讀

外國人換日本駕照不再好過！「外免切替」筆試及格率剩不到四成

海產任你品嘗！ 漫遊日本首屈一指的鮑魚王國「岩手大船渡」

日本熊害衝突事件頻傳 觀光廳新推警告標誌提醒別做三件事

蜷川實花展今登場 矢板明夫評「震撼」、曝日本一流藝術家愛台灣原因

相關新聞

米其林公布1月新入選 5家台北、新竹上榜餐廳一次看

《米其林指南》公佈5家位於台北與新竹的1月新入選餐廳，分別是台北的創意川菜「弎弎川酒」、臺菜「有有1969」，以及新竹的...

25年歷史成回憶！「誠品中壢大江店」租約期滿 營業至2月22日熄燈

擁有25年歷史的誠品中壢大江店即將熄燈，誠品在官網公告指出「因應區域展店布局及高鐵桃園站前獨棟大店籌備作業推進，誠品中壢...

蛋撻沒停售排隊搶購像笑話？肯德基小編回覆惹怒人 網轟行銷災難

肯德基的「蛋撻之亂」造成「行銷翻車」，引來品牌官方社群媒體被網友大量不滿留言灌爆，不料肯德基小編的回覆，卻令網友更加火大...

「超人力霸王」將登臨高雄！漢來免費接駁 暢遊冬日遊樂園

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」的主題IP揭曉，是許多人童年回憶、日本知名的「...

日本福井夢幻食材「三星若狹牛」登台！680元起 JR東日本搶先品嘗

農曆春節將屆，各種頂奢食材陸續登台。被譽為「日本第一幸福縣」的福井縣，地處日本中部北陸地區，擁有潔淨水源與豐饒的自然環境...

江詩丹頓聯手富藝斯 Concours d'Éléganc鐘表競賽致敬工藝始源

瑞士高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）近日宣布，將與Phillips富藝斯拍賣會合作，一同舉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。