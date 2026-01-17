江詩丹頓聯手富藝斯 Concours d'Éléganc鐘表競賽致敬工藝始源

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
去年發表的3655機芯具備41項複雜功能、13項專利，是江詩丹頓的複雜閃耀新「芯」。圖／江詩丹頓提供
瑞士高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）近日宣布，將與Phillips富藝斯拍賣會合作，一同舉辦首屆江詩丹頓Concours d’Élégance鐘表競賽，一則嘗試與全球頂級收藏社群展開交流，同時持續發揚高級製表藝術的多樣性與美。

社群存在的意義不僅因為交流讓知識得以傳播，更展現了情感的超然凝聚。本次Concours d’Élégance鐘表競賽的概念源自於17世紀法國發展至今的「優雅競技」文化，並首次由骨董車轉化為手表，有其指標性意義，江詩丹頓品牌風格與傳承總監Christian Selmoni便為此表示，「這項競賽讓我們得以向長年保存並推廣江詩丹頓工藝與歷史的藏家表達敬意，同時也為我們與核心藏家社群，如『The Hour Club』，創造全新的交流契機。」

比賽將向全球藏家開放，只要擁有自1755年至1999年間出產的江詩丹頓懷表或手表收藏家皆可參與，然參賽作品僅限機械時計，此外石英表、座鐘以及經大幅度改造的收藏則不在評選範圍。

包含全世界收藏家、拍賣會專業、作家、媒體經營者所組成的評審團將依據9項標準進行審核依歸，此9項因素將包含了真實性、美感表現、稀有性、歷史影響力、出處來源、技術水準、藝術工藝（Métiers d’Art）、保存情況，以及情感與文化價值；參賽時計將由收藏家自行在7項分類中選擇，分類涵蓋了報時機制、計時碼表、天文複雜功能、多重複雜功能、皇家天文台（具1907年起Chronomètre Royal認證），以及Métiers d’Art藝術工藝與經典設計，並僅能參加單一主題分類。

頒獎典禮將在今年的11月10日於日內瓦富藝斯秋季鐘表拍賣會閉幕後舉行，並頒發不設獎金的榮譽獎項；報名將自2026年1月19日至4月30日期間開放，可洽全球江詩丹頓專門店或官方網站：vacheron-constantin.com、線上報名。

江詩丹頓除了持續研發創新的複雜功能，去年亦發表十二星座的精雕腕表、將黃道十二宮擬真重現於手表面盤。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓也是琺瑯彩繪的大師，近年並頻頻與國際等級大型美術館合作、將經典重現於手腕方寸之間。圖／江詩丹頓提供
Phillips拍賣會高級顧問Aurel Bacs。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓將與國際拍賣會Phillips一同合作，舉辦Concours d'Élégance鐘表競賽，已由即日起開始報名受理。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓是立基於日內瓦、270年無間斷的工藝與文化傳承者。圖／江詩丹頓提供
鐘表電子商務平台Hodinkee創辦人Benjamin Clymer。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓風格與傳承總監Christian Selmoni。圖／江詩丹頓提供
藏家

