小家庭、少人數 年夜飯正在變小卻變高級

過年圍爐這件事，已不再是吃得飽、吃得多，而是吃得對、吃得美、吃得有記憶點。小家庭增加，傳統圍爐習慣改變，近年來愈來愈多家庭選擇跳過搶訂餐廳、不再比價拼便宜，轉而直接把五星級飯店與米其林名店的年菜請回家。尤其，「加熱即食」與「飯店聯名」，讓年夜飯能輕鬆上桌，業界預料，今年的年菜市場即將突破60億元大關（含外帶、冷凍與常溫） 。

一桌有意義的年菜往往從一鍋湯開始，也是冷凍年菜必推不敗商品；momo賞星鮮專區集結頂級飯店與老字號名店年菜，在家就能吃到北投老爺酒店以長時間低溫燉煮，讓黑蒜的甘甜完全融入湯體的「黑蒜美人燉雞湯」；湯色清亮卻風味深厚，干貝與雞肉的鮮甜層層疊加的台南遠東香格里拉飯店 「干貝火烔雞湯」。也可以嚐到鮑魚、烏蔘與多種海陸食材在濃郁湯底中交會，口感厚實卻不混濁，復熱後依然保有層次與光澤的「胡同 X 錦霞樓」聯名合作的頂級鮑魚烏蔘佛跳牆。

在家容易操作卻不踩雷，例如台北晶華酒店 「香滷牛三寶」以牛腱、牛筋、牛肚來滷製，香味深厚卻不死鹹，牛筋軟而不爛，牛腱切面漂亮，擺盤即是經典；同樣來自晶華（2707）的「紅燒獅子頭」覆熱後依然保有濕潤度，是老派卻永遠不退流行的宴客菜。

吃得好也要兼顧吃得飽，台南遠東香格里拉飯店「滬杭干貝臘味米糕」，米粒分明卻不乾硬，臘味油香與干貝鮮味交織，菜飯香氣在口中慢慢展開，忍不住再添一匙。上海鄉村 「栗子燒雞飯」，則以老字號上海菜的穩定功力取勝，栗子的自然甜氣與雞肉醬香融合，口感厚實卻不膩，也很適合作為年夜飯的收尾。

許多人擔心在家「還原」五星級大菜不容易，其實要復刻五星級年菜不難，掌握以下小技巧，透過復熱和擺盤，再利用簡單食材，家裡的飯桌就能瞬間升級五星餐桌。

把青蔥絲切細後、再泡冰水5–10分鐘，立刻捲曲挺立，瀝乾再鋪在肉類或湯品上，層次感立現。香菜葉只取嫩葉點綴，不要整把放，能增加香氣但不搶味。辣椒圈或辣椒絲等紅色系是年菜的視覺關鍵，少量就很有存在感。白芝麻或黑芝麻用乾鍋小火略炒，香氣立刻被喚醒，撒在滷味或米糕上特別加分。燙熟的花椰菜或娃娃菜在汆燙後冰鎮，保持翠綠，圍邊擺放，盤面立刻有飯店感。

掌握這些細節，做出來的成品不只是好看，而是一種儀式感。讓「在家吃飯店年菜」這件事，變得更加完整。 想讓飯店年菜在家裡看起來更像私廚出餐，其實不難，只要搭配幾個常見食材，就能讓整桌年夜飯視覺直接升級。圖/賞星鮮提供