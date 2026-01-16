小宅友善！IKEA「OMMJÄNGE系列」限量登場　現代設計重塑19世紀瑞典工藝

居家除舊佈新又有新選擇，用繽紛的家具、家飾迎接春天的到來。IKEA限量推出全新「OMMJÄNGE系列」，以現代風格重新演繹19世紀瑞典民俗工藝，玩轉當時瑞典新娘傳統婚紗上的鮮明配色與幾何圖紋，以實心松木、羊毛、玻璃、藤編與金屬等天然材質，打造19件限量商品，讓百年工藝走進當代居家日常。此外，「OMMJÄNGE系列」也呼應當代小宅需求，將19世紀瑞典一室生活所形成的多功能家具概念融入現代機能巧思，無論是具備雙面圖案和隱藏儲物的收納長凳、或是可依需求展開的裝飾性折疊桌，都能輕鬆打造小宅也適用的風格居家。

19世紀的瑞典鄉村家庭多半在同一個空間從事各種日常活動，因此家具講究收納彈性與實用性，這樣的生活條件也啟發了OMMJÄNGE系列的多功能設計，讓單品擁有靈活變化，剛好滿足現代小宅需求。

「OMMJÄNGE收納長凳」設計概念源自瑞典鄉村常見的床邊座凳，座面採用掀蓋設計，下方設有隱藏收納空間，側邊則用雙面織品裝飾，可依喜好切換橘粉與黃黑兩種配色。「OMMJÄNGE摺疊桌」將源自200年前廣受歡迎的經典折疊桌型，轉化為現代小宅適用的機能桌，收合後可有效節省空間，既可靠牆收納作為小型工作桌，也能快速展開變成多人餐桌。「OMMJÄNGE椅凳」靈感來自當時農家擠牛奶時用的小凳子，並將劈柴後常見的三角形狀化為座椅造型，結構穩定且輕盈好移動，無論穿鞋、暫坐或當作置物平台都相當合適。「OMMJÄNGE收納櫃」重新詮釋19世紀瑞典家庭常見的小巧裝飾酒櫃，整體以染色實心松木製成，波浪造型的門片靈感來自瑞典民俗的圖像化輪廓。源自瑞典傳統「svepask」熱彎木盒工藝的「OMMJÄNGE收納盤」，以加熱彎曲的樺木熱壓成水滴造型，可平放、提拿或壁掛，讓日常小物收納更具彈性。「OMMJÄNGE壁式掛鉤」的設計取材自早期金屬線材的扭轉工法，幸運草造型搭配亮眼色彩，讓牆面除了收納，也成為空間亮點。

「OMMJÄNGE系列」也延伸到餐桌，讓用餐時光更具氛圍感，將19世紀新娘的皇冠與裙擺意象，轉化為貼近現代日常餐桌與居家場景的家具家飾。「OMMJÄNGE燭台」的造型來自19世紀瑞典新娘配戴的皇冠，以上釉陶製成。「OMMJÄNGE吊燈罩」將新娘裙擺化為三層鋼製圓錐結構，鐘形輪廓宛如洋裝，黃色燈罩的鏤空設計隱約透出粉色內裙，點燈後灑落柔和光暈。「OMMJÄNGE碗與水壺」的造型來自瑞典傳統上釉陶碗，採用透明與霧面雙色玻璃熔製而成，每件皆由工匠手工吹製，保留自然形成的細緻紋理。「OMMJÄNGE小蠟燭燭台」靈感來自傳統煤油燈，以口吹玻璃打造圓潤清透造型，折射並放大燭火光芒。「OMMJÄNGE餐椅」以實心松木製作，微微後傾的椅背提升乘坐舒適度，後腳加入源自搖椅結構的加強設計，讓椅子更加穩固，也為經典木椅帶來有趣獨特的巧思。

OMMJÄNGE的色彩與圖案延伸至靠枕、地毯與籃子等日常用品，透過手作編織與細膩工藝，將瑞典民俗的韻味帶入生活。「OMMJÄNGE靠枕套」採用獨特織法呈現自然皺褶效果，搭配活潑的民俗色彩與幾何元素，適合放在沙發或床邊點綴日常。「OMMJÄNGE平織地毯」以19世紀婚禮禮服上的傳統圖騰為靈感，透過手工編織將幾何造型與不同長度的毛圈拼接結合，形成具層次感的表面，採用羊毛材質製作，觸感柔軟。「OMMJÄNGE 置物籃2件組」以白楊木手工編織，染色木片交錯形成橘粉配色，適合收納小物。「OMMJÄNGE置物籃」以藤編圍繞金屬骨架，打造穩固三葉草造型,米色與藍色點綴清新氣息，是收納雜物、毛毯或抱枕的理想選擇。