黑白大廚2「料理怪物」紐約開新餐廳 瞄準頂尖團隊全球徵才中

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
黑白大廚2「料理怪物」李河成，即將在美國紐約開新餐廳「Oyatte」。圖／摘自IG（@hasunglee）
黑白大廚2「料理怪物」李河成，即將在美國紐約開新餐廳「Oyatte」。圖／摘自IG（@hasunglee）

Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季當中的黑湯匙「料理怪物」李河成（이하성）雖未能奪冠、獲得三億韓元獎金，但強大的氣場與精湛的料理技法，為他贏得許多關注，人氣直線上升。就在今年春季，李河成將在美國紐約開設的新餐廳「Oyatte」，目前已進入最後的營運籌備期，正透過美國餐飲業界最專業的招募平台「Culinary Agents」全球徵才中。

李河成主廚在徵才公告中指出，「在 『Oyatte』，我們最重視的是從自家農場直接帶來的食材、季節感、烹飪技術，以及那份正直的心。這是一個靠著日復一日的專注與努力，不斷累積成長的空間。」他強調：「『Oyatte 』不僅僅是一間餐廳。 我們珍惜食材、季節性、技術與完整性，並致力於透過每日的奉獻與專注來追求卓越。」

透過這樣的徵才公告，不難想像「Oyatte」會是一家什麼樣的餐廳。首先，透過「Culinary Agents」進行全球徵才，顯示「Oyatte」的選材標準，瞄準頂級米其林餐廳，因為這是美國餐飲業界最專業的招募平台，通常只有高品質、具備一定規模或名氣的餐廳（如米其林星級）才會在此發布職缺。

在公告中李河成特別強調「我們最重視的是從自家農場直接帶來的食材、季節感」，顯示「Oyatte」 將貫徹「從農場到餐桌 （farm-to-table）」的概念，這與李河成在「黑白大廚 2」中強調食材本質的風格高度吻合，也暗示了他可能會根據當天農場收穫的蔬菜、香料來即興調整菜單細節。

在團隊精神方面，李河成在徵才公告中表示，「我花了數年時間籌備這個空間，現在我們正在尋找能為營運做出貢獻、並一同成長的成員。我們歡迎任何對學習、協作以及為客人創造最佳體驗充滿熱情的人。」他說：「這是一個雖小但專注的團隊，建立在尊重與承諾之上，讓我們一起塑造未來。」

李河成對於「尊重」與「學習」的重視，充分反映出他曾在米其林三星餐廳 「The French Laundry（TFL）」體系下薰陶出的職人素養。紐約美食評論家更預測 「Oyatte」，將會是一間結合「加州洗鍊感」與「韓式靈魂」的新派法菜餐廳。

新餐廳「Oyatte」，目前已進入最後的營運籌備期，透過美國餐飲業界最專業的招募平台「Culinary Agents」全球徵才。圖／摘自IG（@hasunglee）
新餐廳「Oyatte」，目前已進入最後的營運籌備期，透過美國餐飲業界最專業的招募平台「Culinary Agents」全球徵才。圖／摘自IG（@hasunglee）
「料理怪物」李河成（中）曾於「The French Laundry」擔任副主廚，與創辦人暨主廚Thomas Keller（左）、行政主廚David Breeden合影。圖／摘自IG（@hasunglee）
「料理怪物」李河成（中）曾於「The French Laundry」擔任副主廚，與創辦人暨主廚Thomas Keller（左）、行政主廚David Breeden合影。圖／摘自IG（@hasunglee）

