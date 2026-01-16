聽新聞
0:00 / 0:00
草莓控注意！日本爆紅 KitKat草莓系威化新品首度登台
草莓控注意！今年雀巢首度引進雙款日本超人氣KitKat草莓新品：「KitKat堅果雙層莓果可可威化」以莓果酸甜揉合堅果香氣，打造層次分明的成熟風味；「KitKat草莓濃郁可可威化」則以濃郁可可包覆酸甜草莓巧克力，帶來甜而不膩的濃郁享受。
此外，曾在台創下搶購熱潮的「雀巢草莓咖啡拿鐵」也同步回歸。獨家採用「真實草莓果汁粉」，讓草莓果實的自然酸甜與濃郁奶香、深邃咖啡交織出黃金比例，實現甜而不膩的平衡美學。
即日起「KitKat草莓濃郁可可威化」、「KitKat奇巧威化-草莓」於全聯、大全聯、家樂福等通路搶先開賣，每袋145元；「KitKat堅果雙層莓果可可威化」一箱4袋裝399元，於好市多獨家限量販售。「雀巢草莓咖啡拿鐵」直接推出「買一送一」優惠，單盒93元、換算下來單杯不到16元。
85℃的草莓季也起跑，主打新品「莓語時光」草莓蛋糕、「莓香可可」切片蛋糕，還有輕巧的「迷你草莓蛋糕盒」、超人氣「菠蘿酥脆泡芙－草莓卡士達」等。第二波接力推出兩款雲朵系飲品，「草莓雲朵咖啡」以香濃咖啡融合綿密草莓雲朵，甜而不膩；「草莓雲朵奶綠」則以帶有茉莉花香的綠茶結合香醇奶香，搭配草莓雲朵，香甜清新、層次豐富。
