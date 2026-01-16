將竇加、莫內一次輕鬆上手？Swatch推全新Art Journey表款 萬元有找

藝術啟迪人心，同時也在國際拍賣會挑戰天價紀錄。如何讓藝術走入尋常生活？瑞士平價手表Swatch昨日在上海Swatch Art Peace Hotel發表了最新Art Journey系列表款，品牌與「紐約古根漢博物館」與「威尼斯佩姬古根漢博物館」合作，並將莫內、竇加、波洛克、保羅克利四位名家大作化為表款主題，全數四千元以下，配戴上手表也像將生活加上藝術濾鏡，隨時切換風格視角。

Swatch與藝術的淵源其來有自，早在1990年代Swatch便曾贊助佩姬古根漢美術館，同時曾在紐約古根漢美術館展出由義大利雕塑大師Arnaldo Pomodoro創作的Swatch IRONY Special腕表，Swatch並自2018年起陸續與羅浮宮、泰特美術館、龐畢度中心、MoMA合作發表聯名系列。

本次發表新品中首推印象派大師莫內（Claude Monet）最為知名，其《睡蓮》曾在2024年國際拍賣會上拍出21億台幣天價，其魅力正來自於他對光影變化的敏銳捕捉。莫內曾受邀前往威尼斯旅行並以當地的「總督宮」留下超過30幅畫作，包含1908年的《從聖喬治馬焦雷看到的總督宮》，還原了威尼斯潟湖的水色天光、色彩的朦朧夢幻，並成為今日Art Journey系列的Monet’s Palazzo Ducale腕表。

「美國抽象表現主義之父」波洛克（Jackson Pollock）1947年曾將顏料灑向無邊框的畫布、呈現狂野的生命力與創作形式，該幅畫作《Alchemy》一如其名煉金術讓藝術家點石成金，亦成為今日威尼斯佩姬古根漢美術館的重要典藏，並成為新款Pollock’s Alchemy腕表靈感泉源。

Art Journey發表活動現場的Art Peace Hotel也大有來頭，Swatch集團總裁Nick Hayek更驚喜「獻聲」，以錄影方式娓娓道來當年緣故。影像中他侃侃而談十數年前初次與當時和平飯店業主洽談過程，他嘗試說服對方，在他心中一只手表的價格堪比畢卡索或達文西畫作，因為藝術就是終極的奢侈品，「Swatch面向所有人，不排斥任何人。它並不昂貴，但它讓藝術家有機會把畫布戴在手上，走出博物館，與每個人交談，成為城市街道中的話題。」

15年後的今日，Swatch Art Peace Hotel已然成為創造力與新一代藝術家的孵化器，創立至今已已接待來自60個國家超過600位藝術家，每位藝術家駐村結束後留下一件期間創作，因此整棟Swatch Art Peace Hotel即便公共空間也能近距離親炙藝術、隨時與美和靈感錯身而過。Swatch Art Peace Hotel今年適逢15周年，五樓並帶來Art Journey 2026特展，參展的24位藝術家過去曾駐村、或現正駐村，藝術品並歸納為煉金術、舞蹈、水與光、女性力量，巧妙呼應四款Art Journey新表的隱藏子題。

展覽已從即日起展開，直至2026年2月15日，地點為斯沃琪和平飯店藝術中心、上海市南京東路23號5樓，展覽免費參觀惟須提前預約。全新Swatch Art Journey腕表則已全面上市，訂價約自3,100元至3,450元，可洽全台Swatch專門店或Swatch官方網站，將天價藝術品（之美）、平價「上手」。 Swatch Art Peace Hotel任一角落皆充滿古典或當代或前衛的藝術氣息，例如圖中走廊即為藝術家Kalman Pool的《夜光歌劇》（Luminous Opera）。記者釋俊哲／攝影 Swatch Art Peace Hotel本身就是一座龐大的美術館，匯集歷來600位以上駐村藝術家的藝術創作。記者釋俊哲／攝影 Swatch Monet’s Palazzo Ducale腕表，石英機芯、41毫米、時間顯示，以莫內的《The Palazzo Ducale, Seen from San Giorgio Maggiore》（1908）為靈感，紫外線照射時，表面將呈現特殊橘色顯示，3,450元。圖／Swatch提供 Swatch過往曾在1991年以早餐為靈感發表了三只Pop-tastic Special表款，以培根、紅椒、蔬果為主題更在菜市場舉辦記者、別開生面，亦走入尋常人家生活。記者釋俊哲／攝影 本次參展2026 Art Journey特展的藝術家Alec Von Bargen（右）與Luca Bray。圖／Swatch提供 Swatch Art Peace Hotel計畫始於2011年開始，如今是上海外灘最富藝術感的人文景點。圖／Swatch提供 Swatch Degas’s Dancers腕表，石英機芯、34毫米、時間顯示，以竇加作品《Dancers in Green and Yellow》（1903）為靈感，3,100元。圖／Swatch提供 Swatch Art Peace Hotel的5樓正舉辦2026 Art Journey特展，聚焦在煉金術、舞蹈、水與光、女性力量，呼應年度新表。圖／Swatch提供 Swatch與「紐約古根漢博物館」與「威尼斯佩姬古根漢博物館」合作，將莫內、竇加、波洛克、保羅克利四位名家大作化為表款主題，全數四千元以下。圖／Swatch提供 Swatch不僅過去和藝術多所連結，也曾和英倫時尚品牌Vivienne Westwood推出過聯名表款，以後者知名的土星環、十字為醒目設計。記者釋俊哲／攝影 Swatch Klee’s Bavarian Don Giovanni腕表，石英機芯、34毫米、時間顯示；以Paul Klee的《The Bavarian Don Giovanni》（1919）為靈感，並帶有畫家自畫像的隱喻，3,100元。圖／Swatch提供 Swatch執行長Nick Hayek。圖／Swatch提供 Swatch本次同時與紐約古根漢、威尼斯佩姬古根漢合作，結合雙方四幅重要館藏轉譯為表款主題，圖片中則為威尼斯佩姬古根漢美術館。圖／Swatch提供