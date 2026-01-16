將竇加、莫內一次輕鬆上手？Swatch推全新Art Journey表款 萬元有找
藝術啟迪人心，同時也在國際拍賣會挑戰天價紀錄。如何讓藝術走入尋常生活？瑞士平價手表Swatch昨日在上海Swatch Art Peace Hotel發表了最新Art Journey系列表款，品牌與「紐約古根漢博物館」與「威尼斯佩姬古根漢博物館」合作，並將莫內、竇加、波洛克、保羅克利四位名家大作化為表款主題，全數四千元以下，配戴上手表也像將生活加上藝術濾鏡，隨時切換風格視角。
Swatch與藝術的淵源其來有自，早在1990年代Swatch便曾贊助佩姬古根漢美術館，同時曾在紐約古根漢美術館展出由義大利雕塑大師Arnaldo Pomodoro創作的Swatch IRONY Special腕表，Swatch並自2018年起陸續與羅浮宮、泰特美術館、龐畢度中心、MoMA合作發表聯名系列。
本次發表新品中首推印象派大師莫內（Claude Monet）最為知名，其《睡蓮》曾在2024年國際拍賣會上拍出21億台幣天價，其魅力正來自於他對光影變化的敏銳捕捉。莫內曾受邀前往威尼斯旅行並以當地的「總督宮」留下超過30幅畫作，包含1908年的《從聖喬治馬焦雷看到的總督宮》，還原了威尼斯潟湖的水色天光、色彩的朦朧夢幻，並成為今日Art Journey系列的Monet’s Palazzo Ducale腕表。
「美國抽象表現主義之父」波洛克（Jackson Pollock）1947年曾將顏料灑向無邊框的畫布、呈現狂野的生命力與創作形式，該幅畫作《Alchemy》一如其名煉金術讓藝術家點石成金，亦成為今日威尼斯佩姬古根漢美術館的重要典藏，並成為新款Pollock’s Alchemy腕表靈感泉源。
Art Journey發表活動現場的Art Peace Hotel也大有來頭，Swatch集團總裁Nick Hayek更驚喜「獻聲」，以錄影方式娓娓道來當年緣故。影像中他侃侃而談十數年前初次與當時和平飯店業主洽談過程，他嘗試說服對方，在他心中一只手表的價格堪比畢卡索或達文西畫作，因為藝術就是終極的奢侈品，「Swatch面向所有人，不排斥任何人。它並不昂貴，但它讓藝術家有機會把畫布戴在手上，走出博物館，與每個人交談，成為城市街道中的話題。」
15年後的今日，Swatch Art Peace Hotel已然成為創造力與新一代藝術家的孵化器，創立至今已已接待來自60個國家超過600位藝術家，每位藝術家駐村結束後留下一件期間創作，因此整棟Swatch Art Peace Hotel即便公共空間也能近距離親炙藝術、隨時與美和靈感錯身而過。Swatch Art Peace Hotel今年適逢15周年，五樓並帶來Art Journey 2026特展，參展的24位藝術家過去曾駐村、或現正駐村，藝術品並歸納為煉金術、舞蹈、水與光、女性力量，巧妙呼應四款Art Journey新表的隱藏子題。
展覽已從即日起展開，直至2026年2月15日，地點為斯沃琪和平飯店藝術中心、上海市南京東路23號5樓，展覽免費參觀惟須提前預約。全新Swatch Art Journey腕表則已全面上市，訂價約自3,100元至3,450元，可洽全台Swatch專門店或Swatch官方網站，將天價藝術品（之美）、平價「上手」。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言