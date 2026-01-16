快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
春節倒數一個月！萊爾富搶春節送禮商機、祭80款禮盒迎戰。萊爾富／提供
距離2026農曆新年倒數不到30天，長達9天的春節連假即將到來，返鄉團圓、拜年送禮需求明顯升溫。萊爾富集結超過80款春節禮盒，橫跨人氣肖像、名店點心、國民零嘴，即日起至2月22日任選2件9折、3件85折優惠，搶攻春節送禮商機。萊爾富指出，元月上半月為年節送禮與大宗採購高峰期，搭配年菜、年貨與換新衣等消費需求挹注，可望推升整體業績表現。預估1～2月累計營收動能穩健成長，整體業績有機會較同期提升逾兩成。

從銷售結構分析，「人氣肖像」、「獨家贈禮」與「名店獻禮」持續蟬聯春節三大熱銷類別。其中「人氣肖像」以高辨識度與祝福寓意深受家庭客群青睞，共推出12款商品。像是大武山牧場攜手LINE FRIENDS 推出的「上富翁小鬆餅禮盒」，熊大、兔兔與莎莉化身賀歲福將，內含雞蛋小鬆餅與金蛋大富翁遊戲，兼顧美味與互動樂趣，新春價 499 元；「Hello Kitty 馬上轉好運馬克杯禮盒」結合甜點與實用馬克杯，新春價299元；「Hello Kitty 富貴平安撲滿禮盒」及「Kuromi 吉祥如意撲滿禮盒」以金幣巧克力象徵招財納福，新春價399元。團聚時刻也少不了互動遊戲，「卡滋超可愛爆米花夾夾樂」在家就能體驗夾娃娃機的趣味，新春價699元，為年節增添歡樂氛圍。

名店禮盒依舊是送禮首選，包含豪華紅帽子禮盒（紅款新春價849元、藍款新春價499 元，不參與優惠活動），以及蟬聯香港第一名伴手禮的「香港珍妮餅家聰明小熊四味曲奇餅（小）」，一次品嚐奶油、咖啡、燕麥葡萄等經典口味，新春價599元（不參與優惠活動）。國民零嘴同樣全面到位，喜年來推出5款禮盒，其中典藏款「精緻芝麻小蛋捲禮盒」新春價449元，「原味、芝麻蛋捲大發禮盒」新春價255元；義美則帶來「精緻蛋捲禮盒」，新春價295元，與深受韓國觀光客喜愛的小泡芙禮盒（鴻禧／旺福款，新春價339元）。

拜年送禮必備的海苔與堅果選擇同樣齊全，包括「元本山維尼造型味付海苔罐」新春價389元、「韓國嚴選味付海苔禮盒36入」新春價349元，以及「橘平屋朗萌綺盟新摘海苔桶」新春價299元；堅果類則網羅萬歲牌11款、盛香珍3款等禮盒，送禮自用不踩雷。

春節

