Jennie的15句「率性真實宣言」！了解自己是誰，比迎合別人更重要

BLACKPINK Jennie 1月16日生日快樂！在舞台上展現超辣造型與女王氣場的Jennie，私下卻是個萌萌的超級I人。這股強烈的反差，讓她成為如此獨特且迷人的存在。

身為「人間香奈兒」與時尚寵兒，Jennie除了對穿搭有獨特的主見，舉手投足更散發著慵懶自在的高級感。她不只是穿上時尚，更用強大的自信「定義時尚」。

Jennie曾說：「了解自己是誰，比迎合別人更重要。」她讓我們看見，懂得「做自己」，就能擁有與眾不同的光芒。在這個追求極致標籤的時代，Jennie提醒了我們：不必完美，只要真實。

以下整理看Jennie的15句「率性真實宣言」，看看哪一句最能戳中現在的你？

１．了解自己是誰，比迎合別人更重要。—Jennie

２．我不追求完美，我追求真實。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane

３．當我停止討好所有人，我反而更安心了。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane

４．我現在更在乎內心是否平靜，而不是外界怎麼看我。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane

５．當你做自己時，反而會變得更強大。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane

６．不一定要顯得和別人不一樣，而是要變成一個知道自己想要什麼的人。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane

７．美的價值，在於一個人有多愛自己、多接受自己。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane

８．我學會接受不完美的自己，那是一種自由。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane

９．不要忘記，自信是你最美的裝扮。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane

１０．我想成為能誠實面對情緒的大人。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane

１１．空出時間冥想、清空雜念，這樣才能在混亂中找到最清晰的答案。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane

１２．不需要每一天都很堅強，脆弱也是人性的一部分。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane

１３．當我辛苦的時候，我誰都不依靠。我要學會自己撐過去。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane

１４．無論做什麼事，只求問心無愧，盡自己最大的努力去做就對了！—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane

１５．我會怎麼定義自己？應該就是不斷創造新事物，勇於突破自我。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane