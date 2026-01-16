快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

聽新聞
0:00 / 0:00

Jennie的15句「率性真實宣言」！了解自己是誰，比迎合別人更重要

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @jennierubyjane
圖／翻攝自IG @jennierubyjane

BLACKPINK Jennie 1月16日生日快樂！在舞台上展現超辣造型與女王氣場的Jennie，私下卻是個萌萌的超級I人。這股強烈的反差，讓她成為如此獨特且迷人的存在。

身為「人間香奈兒」與時尚寵兒，Jennie除了對穿搭有獨特的主見，舉手投足更散發著慵懶自在的高級感。她不只是穿上時尚，更用強大的自信「定義時尚」。

Jennie曾說：「了解自己是誰，比迎合別人更重要。」她讓我們看見，懂得「做自己」，就能擁有與眾不同的光芒。在這個追求極致標籤的時代，Jennie提醒了我們：不必完美，只要真實。

以下整理看Jennie的15句「率性真實宣言」，看看哪一句最能戳中現在的你？

１．了解自己是誰，比迎合別人更重要。—Jennie

２．我不追求完美，我追求真實。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
圖／翻攝自IG @jennierubyjane

３．當我停止討好所有人，我反而更安心了。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
圖／翻攝自IG @jennierubyjane

４．我現在更在乎內心是否平靜，而不是外界怎麼看我。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
圖／翻攝自IG @jennierubyjane

５．當你做自己時，反而會變得更強大。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
圖／翻攝自IG @jennierubyjane

６．不一定要顯得和別人不一樣，而是要變成一個知道自己想要什麼的人。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
圖／翻攝自IG @jennierubyjane

７．美的價值，在於一個人有多愛自己、多接受自己。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
圖／翻攝自IG @jennierubyjane

８．我學會接受不完美的自己，那是一種自由。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
圖／翻攝自IG @jennierubyjane

９．不要忘記，自信是你最美的裝扮。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
圖／翻攝自IG @jennierubyjane

１０．我想成為能誠實面對情緒的大人。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
圖／翻攝自IG @jennierubyjane

１１．空出時間冥想、清空雜念，這樣才能在混亂中找到最清晰的答案。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
圖／翻攝自IG @jennierubyjane

１２．不需要每一天都很堅強，脆弱也是人性的一部分。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
圖／翻攝自IG @jennierubyjane

１３．當我辛苦的時候，我誰都不依靠。我要學會自己撐過去。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
圖／翻攝自IG @jennierubyjane

１４．無論做什麼事，只求問心無愧，盡自己最大的努力去做就對了！—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
圖／翻攝自IG @jennierubyjane

１５．我會怎麼定義自己？應該就是不斷創造新事物，勇於突破自我。—Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
圖／翻攝自IG @jennierubyjane

自信 女王

延伸閱讀

Jennie有多愛穿Maison Margiela？時髦同款台灣也買得到

韓國金唱片收視出爐！這男團表演比Jennie還吸睛

Jennie低調返韓竟0人認出！全身包緊緊「成功裝路人」粉絲笑翻

女神所見略同！Jennie「金唱片辣戰袍撞衫aespa寧寧」連髮型都一樣 辣度全開完全沒輸

相關新聞

漲價海嘯來了！十大知名 Buffet 品牌罕見元月同步漲價、漲幅最高15%

2026年餐飲市場元月就吹響漲價號角，受食材、人力、水電與整體營運成本同步攀升影響，市場罕見出現橫跨平價、連鎖、與五星級...

春節倒數一個月！萊爾富搶春節送禮商機、祭80款禮盒迎戰

距離2026農曆新年倒數不到30天，長達9天的春節連假即將到來，返鄉團圓、拜年送禮需求明顯升溫。萊爾富集結超過80款春節...

Jennie的15句「率性真實宣言」！了解自己是誰，比迎合別人更重要

BLACKPINK Jennie 1月16日生日快樂！在舞台上展現超辣造型與女王氣場的Jennie，私下卻是個萌萌的超級...

王品旗下青花驕、肉次方首征嘉義 阪前進駐台北 SOGO 陪過年

嘉義市宣布加碼普發6,000元現金，預計於農曆年前入帳，帶動當地餐飲市場再掀消費熱潮。看準返鄉聚餐與年節商機，王品集團旗...

肯德基蛋塔之亂狼來了 網友罵翻：等著公平會來查你們

肯德基昨天宣布「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史，引起民眾排隊搶購蛋塔。不過，今天官方社群平台揭曉，推出升級版的「原味蛋撻...

福隆泡海底溫泉只要299！雙人湯屋加火鍋「湯泡飯」每人千元有找

位於東北角的福容大飯店福隆店，有全台少見的海底溫泉，泉源取自地底1500公尺深層，並獲得新北市政府溫泉認證及世界奢華水療...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。