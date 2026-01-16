王品旗下青花驕、肉次方首征嘉義 阪前進駐台北 SOGO 陪過年

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
肉次方嘉義中山店1/20-1/30消費2客進擊的肉以上套餐、憑券享88折。消費4客享85折。王品集團/提供
嘉義市宣布加碼普發6,000元現金，預計於農曆年前入帳，帶動當地餐飲市場再掀消費熱潮。看準返鄉聚餐與年節商機，王品集團旗下「青花驕」與「肉次方」嘉義中山店將於1月20日同步開幕，兩品牌選在中山路商圈同一據點布局，為嘉義餐飲市場挹注新動能。

根據財政部統計，嘉義市2024年家庭平均年所得達145萬元，超越高雄、台南與台中，在全台縣市中排名第六，具備強勁消費力。王品集團近年加速布建嘉義市場，目前旗下已有陶板屋、石二鍋、西堤、和牛涮、聚等品牌，此次再以青花驕與肉次方雙品牌齊發搶攻年節商機。

青花驕此次首度進駐嘉義，門店位於中山路商圈1樓，看好農曆年聚餐潮，全台同步推出優惠，即日起至4月30日，消費滿千元出示指定畫面，可兌換多肉排骨酥、椒麻口水雞或綜合特色丸三選一。嘉義地區王品瘋美食會員自1月20日至3月1日也可領取鴛鴦鍋底升級券，鎖定返鄉客的聚餐需求。

主打燒肉吃到飽的肉次方則進駐同棟2樓，1月20日至1月30日推出開幕限定優惠，加入官方LINE好友並持券到店消費進擊的肉以上套餐，兩客可享88折、四客享85折。1月20日至31日期間，周一至周五下午2時入場、兩人以上同行，可享延長用餐至180分鐘，主打現切肋眼牛排吃到飽，鎖定學生族與家庭客群。

除嘉義展店動作熱絡外，王品旗下「阪前鐵板燒」也將於1月20日插旗台北SOGO忠孝館。品牌指出，新店於1月20日至24日試營運期間推出套餐9折優惠；1月25日至2月28日兩人同行用餐，可獲招待價值680元的黑鑽海鮮珠寶盒。此次也邀請演員蔡凡熙擔任宣傳嘉賓，強化「精心時刻」品牌精神，提升新店話題度。

嘉義 王品集團

