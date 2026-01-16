肯德基蛋塔之亂狼來了 網友罵翻：等著公平會來查你們

肯德基昨天宣布「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史，引起民眾排隊搶購蛋塔。不過，今天官方社群平台揭曉，推出升級版的「原味蛋撻-超極酥」，不少以為停售蛋塔的網友氣炸，臉書粉專、Threads帳號都湧入罵聲，「為了流量然後搞這種情勒行銷」、「在背後玩弄員工和消費者很爽吧」、「這種行銷手法真的讓人觀感很差」。

肯德基今天宣布推出全新「原味蛋撻-超極酥」，1月20日「認酥」登場，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。至於經典「原味蛋撻」已正式下架，不再販售。

其他網友表示，「超多人因為支持你們，昨天特地跑去，買心酸的是不是，現在網路上一堆人都在罵，看你們怎麼收拾，自以為幽默」、「昨天肯德基門市根本災難，下午2點訂5點半訂餐6點才到，看評論那天被取消好多餐，還有人等了兩個小時」、「要行銷難道沒有後續的配套措施嗎？明明知道這樣講一定會造成搶購，結果還是讓一堆第一線員工擔炮火，我昨天親眼看到店員忙炸還被罵成狗，真的很讓人心疼」、「用商品絕版、下架這種宣傳，來誤導消費者以刺激銷量，吼吼等著公平會來查你們」。

網友表示，「建議先開除提出這波行銷提案的同仁，2026年了，沒有創意就不要勉強」、「上次別間披薩不是就被罵爆，怎麼蛋撻也搞這個，哈哈，昨天看一堆人在傳，就心想一定是要出新東西」、「爛透了，這種銷售手法前陣子才有其他人玩過，然後被炎上了，你們也想被炎上？」、「之前必勝客就炎上過了，為什麼還要再用同一個行銷方式」。

疑針對網友批評，肯德基Threads小編發文PO出設計對白，「原味蛋撻本人：我即將走入歷史了。網友：你騙人，你明明還在，狼來了啦。原味蛋撻本人：負責任的人，離開前都會說清楚。原味蛋撻-超極酥：那我現在是誰？小編：謝謝大家關心，小編只是負責轉述當事人發言」。 肯德基今天官方社群平台揭曉，推出升級版的「原味蛋撻-超極酥」，經典「原味蛋撻」已正式下架，不再販售。圖／取自「Threadskfctaiwan」