營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

福隆泡海底溫泉只要299！雙人湯屋加火鍋「湯泡飯」每人千元有找

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
福隆海洋溫泉祭出泡湯優惠。圖/福容大飯店提供
福隆海洋溫泉祭出泡湯優惠。圖/福容大飯店提供

位於東北角的福容大飯店福隆店，有全台少見的海底溫泉，泉源取自地底1500公尺深層，並獲得新北市政府溫泉認證及世界奢華水療獎肯定。一波波冷氣團報到，福容福隆推出泡湯大優惠，大眾湯299元、再送福隆海洋溫泉入浴粉，將溫泉的美好體驗帶回家。

此外，福容福隆另有冬賞風呂小旅行，豪華湯屋1,999元，再加碼中式鍋物三選一，包括「米香金湯海鮮鍋」、「芋香小捲米粉鍋」、「福隆酸菜白肉鍋」，雙人小旅行，泡湯加吃鍋每人千元有找。

目前草嶺古道芒花盛開，雪白芒草隨風翻湧，適合健行或美拍。或可在福隆車站前租借自行車，沿著舊草嶺隧道一路騎向龜山島方向，穿越百年隧道後，再沿東北角環狀線欣賞海岸風光，行程串聯萊萊地質秘境、馬岡漁村江家古厝、卯澳漁村利洋宮的提籃觀音，以及福連國小彩虹階梯等特色景點，最後回到福隆泡湯收尾。

福容大飯店福隆也同步推出「冬季會員限定住房專案」，加入福容家會員，即可享有5,888元起的一泊一食優惠價，並可再享95折會員折扣；原有會員入住最高可享88折優惠，最低每房每晚5,181元起，入住期間皆可免費使用福隆海洋溫泉。

相關資訊可查官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/tw/，或電洽：02-2499-1188。

福容大飯店福隆福粵樓招牌菜「米香金湯海鮮鍋」。圖/福容大飯店提供
福容大飯店福隆福粵樓招牌菜「米香金湯海鮮鍋」。圖/福容大飯店提供
福隆海洋溫泉VILLA風呂湯屋。圖/福容大飯店提供
福隆海洋溫泉VILLA風呂湯屋。圖/福容大飯店提供

福隆 溫泉

