福隆泡海底溫泉只要299！雙人湯屋加火鍋「湯泡飯」每人千元有找
位於東北角的福容大飯店福隆店，有全台少見的海底溫泉，泉源取自地底1500公尺深層，並獲得新北市政府溫泉認證及世界奢華水療獎肯定。一波波冷氣團報到，福容福隆推出泡湯大優惠，大眾湯299元、再送福隆海洋溫泉入浴粉，將溫泉的美好體驗帶回家。
此外，福容福隆另有冬賞風呂小旅行，豪華湯屋1,999元，再加碼中式鍋物三選一，包括「米香金湯海鮮鍋」、「芋香小捲米粉鍋」、「福隆酸菜白肉鍋」，雙人小旅行，泡湯加吃鍋每人千元有找。
目前草嶺古道芒花盛開，雪白芒草隨風翻湧，適合健行或美拍。或可在福隆車站前租借自行車，沿著舊草嶺隧道一路騎向龜山島方向，穿越百年隧道後，再沿東北角環狀線欣賞海岸風光，行程串聯萊萊地質秘境、馬岡漁村江家古厝、卯澳漁村利洋宮的提籃觀音，以及福連國小彩虹階梯等特色景點，最後回到福隆泡湯收尾。
福容大飯店福隆也同步推出「冬季會員限定住房專案」，加入福容家會員，即可享有5,888元起的一泊一食優惠價，並可再享95折會員折扣；原有會員入住最高可享88折優惠，最低每房每晚5,181元起，入住期間皆可免費使用福隆海洋溫泉。
相關資訊可查官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/tw/，或電洽：02-2499-1188。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言