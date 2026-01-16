28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

快訊

聯合報／ 消費中心／即時報導
肯德基「原味蛋撻－超極酥」上市。圖／肯德基提供
肯德基「原味蛋撻－超極酥」上市。圖／肯德基提供

肯德基昨（15）日在官方粉絲團突然宣告，販售28年的「經典原味蛋撻」將正式走入歷史，未來不再販售，現有商品將於全台門市售完為止。消息一出，引發網友熱烈討論，不少忠實粉絲驚訝「沒了蛋撻剩下什麼可吃」、「好吃的蛋撻沒了嗎？」，也有許多蛋撻粉絲預測應是要推出改版，此為產品調整與更新計畫。

肯德基隨即在今（16）號宣布，對深受大眾喜愛的蛋撻產品重新投入研發，推出全新「原味蛋撻－超極酥」，從撻皮配方、烘烤方式到整體口感升級，正式開啟產品世代交替。新產品在撻皮配方、製作流程與烘烤方式進行調整，製程中加入全程控溫機制，並重新設計撻皮層次結構，呈現不同於舊款產品口感。

肯德基「原味蛋撻－超極酥」將於1月20日起於全台門市上市。同步推出期間限定優惠，1月20日至2月12日止，PK雙饗卡APP會員可享新品買1送1優惠一次，另提供6入禮盒，售價199元，供消費者選購。

優惠資訊（以官方公告為準）

「原味蛋撻－超極酥」上市，肯德基推出兩大限定優惠，邀請舊雨新知一起體驗「超極酥」的魅力。1月20日至2月12日期間，凡PK雙饗卡APP會員享新品「買1送1」優惠 (限兌換乙次)；新加入PK雙饗卡APP會員同享優惠、6入禮盒單盒$199。

備註：凡於1月16日（含）前加入PK APP會員者，將於1月20日前收到買1送1優惠券；1月17（含）後加入會員者，將於下載並完成註冊後啟用 APP 後，1日內收到優惠券。優惠券使用期間：1月20日至2月12日止，逾期即失效，恕不補發，亦不得延期或再次使用。（如有更動均以官方公告為準）

肯德基「原味蛋撻－超極酥」上市。圖／肯德基提供
肯德基「原味蛋撻－超極酥」上市。圖／肯德基提供
肯德基「原味蛋撻－超極酥」上市。圖／肯德基提供
肯德基「原味蛋撻－超極酥」上市。圖／肯德基提供

