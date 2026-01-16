漲價海嘯來了！十大知名 Buffet 品牌罕見元月同步漲價、漲幅最高15%

2026年餐飲市場元月就吹響漲價號角，受食材、人力、水電與整體營運成本同步攀升影響，市場罕見出現橫跨平價、連鎖、與五星級酒店等不同價位帶、不同餐飲型態，大規模的同步漲價潮。其中，以成本結構最複雜、價格最敏感的吃到飽（Buffet）領先反映壓力，無論是連鎖集團或五星飯店皆自元月起宣布漲價，合計有十大BUFFET品牌罕見在元月全面調漲，成為今年餐飲市場的第一波漲價焦點。

餐飲業2026年漲價潮由吃到飽霸主饗賓集團鳴槍，宣布旗下五個吃到飽品牌價格，包括「饗饗」、「旭集」、「URBAN PARADISE」、「果然匯」與「饗食天堂」漲價，並快速延燒到國內五星級飯店BUFFET，多家五星飯店業者跟進宣布元月起調漲BUFFET價格。其中，晶華酒店栢麗廳自1月1日起調整平日餐期價格，午餐由1,580元調至1,680元，下午茶由1,080元調至1,180元，平日晚餐亦從1,680元調至1,780元，調幅為100元。假日與周五晚餐則維持不變，調整重點落在平日時段。

根據晶華栢麗廳公告的2026年價格，部分餐期的價格較去年調升百元，平日周一到周五午餐自去年的1,580元調升為1,680元、周一到周五下午茶由1,080元調升為1,180元、周一至周四晚餐從1,680元調升為1,780元，漲幅約6%至10%不等。周五晚餐以及六日午、晚餐，則維持2,080元的天花板價不變，以上價格均另收10%服務費。

晶華表示，為持續維持餐飲品質並因應整體成本上漲，栢麗廳自1月起調整部分時段餐價。此次晶華栢麗廳平均漲幅落在6~10%。

君悅酒店旗下凱菲屋與彩日本料理也同步調價。凱菲屋平日午餐由1,680元上調至1,780元，漲幅6%，假日餐期則由1,980元調至2,080元，漲幅5%。彩日本料理全時段皆上漲100元，平日價格由1,480元調至1,580元，漲幅7%，假日由1,680元調至1,780元，漲幅6%。君悅酒店表示，調漲原因在於海鮮及肉類等食材及營運成本持續增加，因而調整價格。

老爺酒店Le Café 咖啡廳除了平日下午茶維持原價，其他餐期上漲100~200元。周一至周五午餐從1,380元漲到1,480元，周一至周四晚餐從1,480元漲到1,580元，周五晚餐從1,580元漲到1,780元。周六、周日及國定假日午餐、晚餐從1,580元漲到1,780元，下午茶假日980元漲到1,080元。整體漲幅落在7~12%。老爺酒店表示，主要還是反映食材和人力成本上漲。

台北美福飯店彩匯自助餐廳的調價幅度最為明顯，不同餐期上漲30至280元。平日早餐由860元調至890元，午餐由1,600元調至1,680元，晚餐由1,900元調至2,080元。假日午餐更自1,800元大幅調整至2,080元，晚餐則由2,000元調至2,280元，創下此波飯店業BUFFET調價中最高漲幅。

台北美福飯店表示，因應食材、人力及整體營運成本持續攀升，為反映成本，不得不調整價格，各餐期漲幅約3%至15%，以維持優質的餐飲品質與服務。

這波漲勢並非侷限在高端餐飲。平價餐飲同樣受壓力推動價格調整。我家牛排部分分店自元旦起調整主餐售價，各品項依肉品種類與供應成本不同，調漲10~60元。鬍鬚張則在本週一次調整48項商品，最高漲幅達7%。餐飲業者私下表示，豬肉、油品、餐盒包材與人力成本的累積壓力，已無法透過內部效率優化完全吸收。

連鎖咖啡市場亦加入漲價行列。露易莎自1月6日起調整約90項商品，大部分飲品與餐食均上漲5元。業者指出，咖啡豆等主要原料近一年持續走高，加上人力與電力成本增加，價格調整已成必然。

展望後市，業界普遍認為，元月率先啟動調價的餐飲品牌只是第一波，2026年餐飲漲價潮恐仍將向外擴散。雖然部分業者短期仍以菜單重組、份量微調與提升高毛利品項占比等方式「隱性調整」，避免一次性全面漲價，但成本壓力並未減輕。尤其總統賴清德日前談及，2026年基本工資月薪將力拚跨過3萬元大關，意味著人事費用將再度墊高。業者坦言，若食材與人工雙重成本持續走高，不排除今年餐飲市場仍會出現第二波、甚至第三波的價格調整。