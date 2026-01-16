快訊

呼叫「ㄕ」先生小姐！超萌「神獸燒」整盒免費送

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
神獸燒有現場煎制和冷凍兩種，共8種口味。台南有限定版的紅心芭樂口味。圖/留酥提供
神獸燒有現場煎制和冷凍兩種，共8種口味。台南有限定版的紅心芭樂口味。圖/留酥提供

中部知名的倍爾餐飲集團旗下除了小熊菓子、COOKIE 886等知名品牌，再推新品牌「留酥」酥餅專賣，開業不到一年即獲台中百大伴手禮金質獎，今（1月16日）於台南市中西區再展二店。開幕期間，推出只送不賣、萌度爆表的「神獸零錢包」，1月16日起首3日神獸燒買一送一。1月19日到1月31日還有超狂「姓名對對碰」活動， 只要姓名注音含一個「ㄕ」（一聲、二聲、三聲、四聲皆可），享神獸燒88折；含兩個「ㄕ」，直接免費送「神獸燒經典綜合禮盒」一盒。

「留酥」選擇台南作為品牌擴展的第二個據點，且是集團唯一跨越濁水溪的門市，主要是看中台南中西區新舊交融的特質。為了接地氣，「留酥」台南店將台南巷弄常見的避邪象徵「劍獅」，轉化為自帶流量的IP「神獸燒」，主廚特別研發「台南限定」紅心芭樂口味，以果泥的酸甜平衡餅皮甜度；另有現煎區限定的「草莓厚生乳」與「紅豆鹹奶油」。

此外，配合開幕推出限量「神獸銅鑼燒零錢包」，完美復刻神獸燒的圓潤造型與呆萌表情，毛茸茸的觸感讓人愛不釋手，掛在包包上更是吸睛度滿分 。

新店設計以「保留與梳理」為核心，保留了老屋原有的米黃色大理石、磨石子地板與綠色馬賽克磚，一樓採低矮石材櫃台，二樓客席區則保留舊式灶台與壁龕，搭配復古燈具與壓花玻璃，重現老台南的生活樣態。

留酥Lio Suu台南店

地址：台南市中西區民生路二段119號

電話：06-2225468

營業時間：周一至周日 11:00-19:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/lio.suu.2024

以神獸銅鑼燒大小9公分神還原的零錢包，萌度爆表。圖/留酥提供
以神獸銅鑼燒大小9公分神還原的零錢包，萌度爆表。圖/留酥提供
神獸燒「生乳紅豆」口味。圖/留酥提供
神獸燒「生乳紅豆」口味。圖/留酥提供

