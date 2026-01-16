世界洋服競賽奪金！衣啟飛翔創客基地李建曄獲總統府表揚

台灣服裝工藝閃耀國際！由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」培育的服裝人才李建曄，憑藉精湛的西服縫製技術，於韓國釜山舉行的「第40屆世界洋服同業聯盟大會」奪下金手指組金牌；1月4日獲邀進入總統府，接受副總統蕭美琴親自接見及表揚，這不僅肯定他個人職人精神，更向世界證明台灣服裝產業的深厚底蘊。

「衣啟飛翔創客基地」以培育服裝專業人才、促進就業與創業發展為設立宗旨，結合業界領頭羊與實務經驗豐富的師資陣容，規畫多元培訓課程，協助學員強化專業技能、接軌產業需求。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署指出，獲世界洋服大賽金牌的李建曄，職人之路並非一蹴可幾，原為訂製西服業門市人員，因為懷抱西服職人的夢想，他於2022年參加基地舉辦的「手工西服產業體驗營」，接受講師陳和平，同時也是「格蘭訂製西服」負責人的教學指導，逐步奠定技術基礎。

結訓後，李建曄在基地的媒合下，順利轉職西服製作，歷經實務淬鍊，去年他再接再厲報名參加世界洋服大賽金手指項目，一舉拿下金牌，獲得國際級肯定。

李建曄在國際舞台上嶄露頭角表現亮眼，並受邀進入總統府接受表揚；他說，這份榮耀的非凡意義，內心的激動與感動難以言喻，這不僅是一分榮耀，更是一分責任，展望未來，他將持續精進西服製作技術，堅持品質與工藝精神，同時也希望將自身經驗回饋產業與社會。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「衣啟飛翔創客基地」成立9年會員人數已突破 3500人，為提供更全面的職能服務，今年基地也將服務範疇由服裝擴大至時尚產業領域，除定期開辦實體技術培訓課程與趨勢等實體講座，還邀請彩妝、美甲及袋包等職人拍攝線上數位教材，目前YouTube頻道已累積逾百支影片，透過實體課程與線上學習的雙軌機制，讓學習不受時空限制；在設備資源方面，基地近期也引進專業厚布平車，支援袋包與皮革工藝課程，提升學員實作能力。

此外，每年還會辦理「原創服裝大賞」，提供創作者展演舞台與市場推廣的機會；今年最新課程如「2026 時尚關鍵趨勢解析」講座及「工業平車機台操作及認證」已開放報名，相關資訊及教學影片，可至「衣啟飛翔創客基地」臉書粉絲專頁或YouTube 頻道查詢，或電洽 03-533-5055。 衣啟飛翔創客基地學員李建曄獲邀進入總統府接受副總統蕭美琴表揚。圖／勞動部動力發展署桃竹苗分署提供