嘉義人衝了！青花驕、肉次方進駐中山路 消費4客85折、爽吃3小時

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
肉次方嘉義中山店1/20-1/30消費2客進擊的肉以上套餐、憑券享88折。消費4客享85折。圖／王品集團提供。
嘉義市加碼普發6,000元，將於農曆年前發放，看準農曆年前返鄉聚餐潮與嘉義市消費力持續升溫，王品集團旗下「青花驕」、「肉次方」首度插旗嘉義，選在最熱鬧的中山路商圈同址開店，兩大品牌將於 1 月 20 日同步開幕，為嘉義餐飲市場再添話題。

近年嘉義市家庭平均年所得已達 145 萬元，不僅超越高雄、台南，也高於台中市，排名全台第六名，穩定的消費動能吸引大型餐飲集團持續布局。王品集團目前已在嘉義設有陶板屋、石二鍋、西堤、和牛涮、聚等品牌，此次再引進青花驕與肉次方，搶攻返鄉團聚與年節聚餐商機。

青花驕、肉次方嘉義中山店分別進駐同一棟建築的一、二樓，這也是兩大品牌在嘉義的首店。為歡慶新店開幕，青花驕同步推出全台門市優惠，即日起至 4月30日，不分內用外帶，消費滿千元並出示指定畫面，即可兌換多肉排骨酥、椒麻口水雞或綜合特色丸3選1。王品瘋美食嘉義地區會員，1 月20日至3月1日期間，還可領取鴛鴦鍋底升級券，讓返鄉聚餐吃得更過癮。

燒肉吃到飽品牌肉次方，則針對嘉義中山店推出限定優惠，1月20日至 1月30日，加入品牌官方Line並領取優惠券，憑券至嘉義中山店開烤，消費2客「進擊的肉」以上套餐、憑券享88折。消費4客享85折；1月20日至1月31日，周一至周五下午2點、2人以上進場，能一路烤到5點，爽嗑現切肋眼牛排180分鐘。

不只嘉義展店，王品集團旗下「阪前鐵板燒」也持續拓點，1月20日進駐台北 SOGO忠孝館，並於1月20至24日試營運期間，推出套餐9折優惠；1 月25日至2月28日，2 人同行消費，款待款待價值680元的黑鑽海鮮珠寶盒一份。呼應品牌「精心時刻」精神，阪前此次也邀請演員蔡凡熙合作宣傳，以其溫潤真誠形象，詮釋鐵板燒不只是用餐，而是一段值得被記住的相聚時光。

搶在農曆年前聚餐旺季，青花驕、肉次方將進駐嘉義市中山路商圈，為集團挹注成長動能。圖／王品集團提供。
阪前歡慶請來演員蔡凡熙宣傳，並祭出新店限定優惠搶客。圖／王品集團提供。
阪前台北SOGO忠孝店，歡慶開幕推出9折、2人同行消費款待黑鑽海鮮珠寶盒。圖／王品集團提供。
