烏魚子正夯！迪化年貨大街網友必買指南 十大人氣海鮮乾貨一次看

農曆年前的年貨大街熱鬧非凡，空氣瀰漫讓人忍不住吞口水的香氣。提到年節採買聖地，北部最具代表性的非迪化街莫屬！身為南北貨的集散中心，整條街染上過年專屬的喜氣年味，人潮洶湧卻不顯雜亂，百年老店與新世代商家比鄰而立，在巴洛克式老街建築的映襯下，勾勒出台北獨有的年節風景。

烏魚子、乾干貝、乾海參一字排開，這些經過陽光與時間慢慢熟成的海鮮乾貨，是過年餐桌最踏實、最有祝福意味的存在。《網路溫度計 DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO 大數據關鍵引擎》，整理出十大年節海鮮乾貨霸主，教你怎麼挑、怎麼選！2026年大稻埕迪化街舉辦「台灣年味在台北」年貨大街活動，將於1月31日至2月15日、每日12:00至24:00熱鬧登場，串聯全市10處特色商圈，搭配馬年生肖意象與人氣IP創意裝置，吸引國內外旅客走春拍照打卡。

不只當地店家共襄盛舉，就連知名品牌也會設置快閃攤位，推出僅此一檔的優惠活動，讓你有吃又有拿。趕快約家人朋友一同前來，兩手提滿年貨的同時，也走進一場關於團圓、豐收與記憶的年度盛會！

No.1 烏魚子

翻攝官網／新東陽

翻攝官網／新東陽

被譽為「年節海味之王」的烏魚子，是年貨大街上最具指標性的門面擔當，橘紅透亮的烏魚子一字排開，光是視覺就讓人感受到濃濃年味！

高檔烏魚子象徵年年有餘、多子多孫、富貴吉祥，常見吃法如炙燒切片、冷盤拼盤或入菜點綴，搭配蒜白、白蘿蔔、水梨或蘋果別具風味，瞬間拉高年菜質感。網友紛紛大喊，「每年都要吃到蘿蔔糕跟烏魚子才有過年的感覺」、「台灣人過年最愛吃烏魚子」、「吃到烏魚子的年就是一個好年」。

在年節海鮮乾貨的網路討論中，烏魚子以壓倒性的聲量穩居榜首，從產地、含卵率到外觀色澤都是挑選關鍵。野生烏魚因深海洄游攝食，魚卵香氣更為純淨醇厚、無土腥味，脂肪含量高使切面油潤細緻。新東陽碳烤烏魚子選用天然海捕烏魚卵，精挑橙黃透亮的上乘品依古法細心製作，油脂均勻豐富，口感軟Q彈牙，嚼後香氣四溢、韻味悠長，無論送禮或居家宴客，都堪稱最佳首選。

隨著送禮與即食需求提升，烏魚子的銷售型態開始轉變。除了傳統整片規格，也出現單片獨立包裝的即食版本，降低料理門檻，年節享用情境更加彈性。許多人更喜歡購買單片包裝，可隨時拆開，享受一口滿滿台灣烏金的絕妙海味。

小知識：如何分辨是野生或養殖烏魚子？野生烏魚子外觀多呈磚紅或深褐色，帶有自然紋理與細緻氣孔，成為老饕辨識品質的重要依據。

No.2 花膠

翻攝官網／李日勝

在年貨大街上，花膠始終是低調卻最有分量的存在。又稱魚肚的花膠，向來是「越貴越補」的滋養級年貨代表，富含天然膠質，象徵豐厚、圓滿與為新一年補足元氣，成為熟齡族群與送禮市場的熱門首選。

相較於即食型海味，花膠更偏向「慢工出細活」，從反覆泡發到慢火燉煮，講究時間與耐心，每道工序都像是在為年節累積底氣。入口滑嫩溫潤、不膩不躁，讓年夜飯多了一層厚實又安心的滋味，網友提到，「之前有買過花膠來燉雞湯，長輩超愛」。

電視節目《健康2.0》曾請來南北貨達人王麗蘋分享如何挑選花膠，先聞是否有異味，用手按壓感覺硬而有彈性，同時觀察外觀，避免瑕疵過多。她補充，同一品種中應選肉質較厚者，口感更佳。

No.3 蝦米、櫻花蝦

別看蝦米與櫻花蝦身形小巧，卻是菜餚中真正的提鮮功臣，一下鍋，香氣立刻撲面而來。炒米粉、蘿蔔糕、白菜滷中灑上一撮蝦米，熟悉的年味瞬間被喚醒；櫻花蝦紅潤的色澤替年菜添上一抹喜氣，不只好吃，也好看。

迪化街商家成泰食品行老闆表示，每到年節賣得最好的就是蝦米、櫻花蝦，因為價格親民、用途百搭，家家戶戶都會購買。網友提到，「品質佳的蝦米首重乾爽、無濕氣且不黏手」、「年節快到了，就要來一道櫻花蝦米糕」、「過年要讓長輩誇獎廚藝，試試這蝦香飯Q的古早味櫻花蝦油飯」。

No.4 乾干貝

翻攝官網／新東陽

翻攝官網／新東陽

干貝是年節餐桌上的靈魂，入菜特別有年味！經過長時間風乾熟成，海味層層濃縮，是許多主婦心中讓年菜瞬間升級的關鍵密碼。

有網友推薦，家人過年團聚吃吃喝喝外，還要準備伴手禮送給親友，「之前吃過新東陽XO干貝彩頭糕覺得還不錯」！知名YouTuber「乾杯與小菜的日常」也曾開箱評價美味好吃。以「富粿延年・事事好彩頭」為寓意，選用頂級干貝XO醬細心調配，回甘不嗆、層次鮮明，將海味精華完整融入其中。

1988年，新東陽自香港延攬燒臘師傅，將港式燒臘工法引進台灣，開啟港味黃金時代，也開發出正宗港式蘿蔔糕，成為老饕過年過節必買的蘿蔔糕品牌之一。除了干貝口味，還有香菇蘿蔔糕、芋頭糕等。蘿蔔香氣濃郁、口感溫潤紮實，吃得到真材實料的安心與講究。

小知識：新亦勝迪化街珍饌官網傳授南北貨知識，中國大陸人工養殖干貝與日本野生干貝外觀相似，但可從香氣辨認，前者氣味偏重、較鹹，後者則有淡淡清香。

No.5 乾魷魚

翻攝YT／芬姐&台菜一姐、官網／成泰食品行

作為人氣海味乾貨的代表，乾魷魚買回家香烤後撕成條，越嚼越香、鮮味十足，陪伴家人圍爐完，坐在客廳一起聊天看電視的時光。

乾魷魚不只適合烤來當零食，更是料理高手的秘密武器！台灣傳統經典年菜「魷魚螺肉蒜」，魷魚鮮香搭配螺肉海味、桶筍酸香與排骨肉感，熬煮出經典的古早味濃郁湯品。香氣四溢、滋味厚實，承載著超過數十年的溫暖年節記憶。

網友提到，「這個超好吃的，我阿嬤過年也會煮」、「整鍋滿滿的蒜苗加上魷魚乾、螺肉，還有加上烏骨雞下去熬」、「以前都是過年回南部才會喝到的口味」。

No.6 小魚乾

乾燥耐存放的小魚乾，有多子多孫的吉祥寓意，富含鈣質與蛋白質，天然鮮味長輩跟小孩都喜歡，是兼具營養價值與天然鮮味的健康食材。用於熬煮鮮甜的高湯，或是炒辣椒、花生，作為過年守歲時的下酒零食，都非常合適。

網友討論提到，「小魚乾的口感跟魚的大小很有關係，通常越小隻的丁香魚魚骨越細軟，吃起來更好入口」、「我每年都會去迪化街年貨大街買一種小魚乾，可直接當零食吃，上面裹麥芽糖」。

小知識：採買時應注意魚體完整、魚肚破損少，外觀要有自然光澤，聞起來帶鮮香味，手感乾爽不黏，入口酥脆且不過鹹。

No.7 海蜇

翻攝YT／Dream Chef Home 夢幻廚房在我家

處理得宜的海蜇口感清脆，含膠原蛋白、熱量低，淋上蒜、醋與香油，涼拌後作為前菜冷盤，在大魚大肉輪番上桌的過年期間，顯得更加清爽！

有人愛吃海蜇皮（水母的傘蓋），口感較清脆；有人愛吃海蜇頭（水母的觸手），肉質較Q彈。網友表示，「今年過年自己做道涼拌海蜇」、「海蜇皮在南北雜貨行可以買到乾的，記得要浸泡和換水」、「清脆的涼拌海蜇皮在普遍濃郁的年菜裡是最佳綠葉，搭配胡蘿蔔、小黃瓜等菜絲一起入口，爽口開胃」。

No.8 昆布、海帶芽

隨著健康意識抬頭，過年飲食逐漸走向少油少鹽，昆布與海帶芽等富含天然鮮味的高CP值食材，簡單耐吃。本身帶有甘甜海味，用來熬煮高湯或火鍋湯底，適合加入年節團圓飯的行列。

國宴主廚阿慶師的YouTube頻道分享年節火鍋湯底作法，精心挑選了許多乾貨，包含扁魚、小珠貝、昆布、乾魷魚等，搭配排骨與雞肉，能快速熬製出濃郁高湯。網友留言表示，「這火鍋湯底太高檔的讚，濃郁香」、「乾貨炒完倒入米酒的那個濃郁湯底，就感覺得到滿滿香氣了～好好吃啊」。

No.9 乾鮑魚

翻攝官網／李日勝

被譽為四大海味之首的鮑魚，是過年餐桌上最有面子的年菜代表，外型長得像元寶，有大富大貴與招財進寶的寓意。網友提到，「鮑魚恰與『包餘』諧音，過年吃鮑魚是代表祈求新的一年保證有餘」、「推薦用乾貨鮑魚煮雞湯，比較有味道」。

相較新鮮鮑魚適合清蒸或低溫慢燉，乾鮑則需繁複發泡流程，用老雞高湯小火煨煮入味，做成蠔油鮑魚或加入佛跳牆都很美味。一口咬下，彈牙的口感是最實在的犒賞，年夜飯馬上升級，讓身心靈都瞬間富足了起來！

小知識：好的野生鮑魚，咬勁與香氣都比養殖鮑勝出許多。迪化街百年老店林復振商行提醒，挑選乾鮑魚先看外型，注意鮑身完整而無缺口、底闊、乾身，在燈泡下呈現微紅色澤。

No.10 乾海參

海參是無脊椎的棘皮動物，俗稱「海茄子」，向來被視為滋補系寶藏。口感滑嫩、味道溫和，能完整吸附高湯精華，常用於佛跳牆或紅燒料理。

資深名廚盧錦桃分享發泡海參的方法：用清水洗淨乾海參後，以冷水浸泡至軟，放入鍋中加清水煮沸後熄火；讓海參在水中自然冷卻，再次清洗後加入清水，放入冰箱浸泡一晚。隔天重複熱水煮沸與冷水浸泡交替的步驟，約5天後即可得到脆嫩可口的海參。

小知識：挑選一般海參或南太平洋參，要看表面是否乾燥、完整；若是挑選刺參時，刺狀物越多越好。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年07月29日至2025年07月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

台灣小吃霸主TOP 10出爐！滷肉飯、珍奶竟跌出前三？

增肌減脂期推薦！十大飲控高蛋白食材、食譜懶人包 鮪魚竟超車牛排

三麗鷗主題、音樂木馬、圍牆便當必踩點！全台十大熱門國道服務區 吃喝玩樂全攻略

茄汁鯖魚、肉醬、蔭瓜......十大熱門罐頭排行出爐 哪一罐最對你的胃？

年假出遊不可錯過！國道服務區網友激推10大必吃美食