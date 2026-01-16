肯德基1張公告掀蛋塔之亂！員工忙翻「曝真相」 官方上午11時揭曉答案

肯德基官方臉書粉絲頁「KFC」昨天上午發聲明稿，宣布陪伴消費者28年的「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史，現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。消息一出，不少人以為肯德基將停賣蛋塔，肯德基各門市出現搶購人潮，第一線門市員工忙翻，一名肯德基員工在Threads爆料，拜託大家不用搶蛋塔。

肯德基在聲明中指出，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止」。該篇貼文吸引近4萬人按讚、上萬筆留言。

一名肯德基員工昨天在Threads發文，「拜託大家今天不用搶蛋塔，只是換塔皮而已，爺爺的蛋塔不會消失，我看我今天會不會帶著笑容下班還是哭臉呢？」其中一張照片是店內公告，「本店試售原味蛋撻酥皮版，肯德基導入精準控溫技術，並優化撻皮黃金比例，讓撻皮層次更鮮明，呈現如千層般酥脆細膩口感」。

Threads另一名網友昨天去肯德基消費，他透露，每個排隊的人都問店員還有蛋塔嗎，結果店員到最後超不耐煩說：「以後還會有啦，不用一直搶」。

其他網友反應不一，「我是不知道要笑還是哭啦，反正我今天等了1個半小時，但我的肯德基都沒來，是滿想哭的啦，還好最後熊貓有退全額」、「上頭無能的行銷，累死底下的員工，直白的說改名、換塔皮就好，很難嗎」、「員工受罪」、「前陣子公司隔壁肯德基就是賣新餅皮，很酥很好吃，辛苦了，公司的爛行銷」、「肯德基與必勝客拿手的消失行銷手法，真的好好顧慮一下一線服務人員，真的不要覺得坐辦公室搞一些企劃就覺得很有聲量，累的也是門市人員而已」。

也有網友說，「又搞這招！放羊行銷不可取」、「難怪我昨天只是想去換個蛋撻，竟然跟我說要等半小時」、「公告不清楚啊，我也以為吃不到了」、「我妹還買了兩盒原味蛋塔耶」、「那就是故意的飢餓行銷啊，為了衝營業額讓大家趕快去買，還好有員工出來說明只是換塔皮，不然大家都以為真的要停賣」、「只有我覺得當初說的原味蛋塔停售，代表以後都賣其他的口味的蛋塔嗎」。

網友表示，「上個月住家附近的肯德基就有販售酥皮版蛋撻了呀，看到有問店裡人員我說找不到可以點的選項，他跟我說就下單原味蛋撻就好」、「肯德基有些店是測試店，前幾個月有剛好吃到新塔皮，其實還不錯，更酥，但吃完還是喜歡舊的」、「上次去香港吃肯德基蛋撻，不是很好吃欸，一樣換皮，香港友人也嚇到的不酥蛋撻皮，希望不要一樣」。

肯德基今天上午11時將公布最新訊息，可關注KFC FB官方粉絲專頁。而日前拿坡里披薩首度開賣「經典原味蛋塔」，採用千層酥脆塔皮，1盒6入外帶只要199元，被視為向長年主打蛋塔的肯德基下戰帖，肯德基是否正式迎戰，令外界期待。