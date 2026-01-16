燒豚棒腿拉麵、和牛漢堡肉天丼！日系新餐點連發　還有「台灣茶泡飯」

喜歡吃日式料理嗎？來自東京的「麵屋一燈」，本季推出限定口味「泡系逸品！燒豚棒腿拉麵」，以雞豚湯底搭配豬棒腿、薯泥等配料，呈現出飽滿的風味；「金子半之助」則是新推出「和牛漢堡肉天丼」，讓民眾一次享受炸物與漢堡排搭配的多重滋味。「七三茶堂」打造期間限定店「茶與餐的實驗場」，提供多種口味的茶泡飯套餐。

阿爾法餐飲集團正式宣布，已與東京拉麵 「麵屋一燈」及其系列品牌完成簽署全球專屬授權協議，正式取得除特定區域外之全球獨家授權。為具體展現此次合作成果，推出限定口味「泡系逸品！燒豚棒腿拉麵」，料理核心選用豬後腿蹄膀內側的「豬棒腿」部位，呈現出層次分明的肉質口感。湯麵表層並鋪上細緻薯泥，散發溫潤而綿密的奶香。湯底則使用雞豚湯底，並添加檸檬平衡整體風味，每碗售價348元。

連鎖日式天丼「金子半之助」本季新推出「和牛漢堡肉天丼」。有別於印象中的漢堡排，特別將和牛製成球型漢堡排，帶來更豐富的口感。除了以經典醬汁調味外，並搭配鳳尾蝦、青龍、舞菇、南瓜、海苔片及玉子等配料，帶來大大的滿足感，每碗售價399元。活動期間並推出「和牛海陸雙人餐」，一次享受和牛漢堡肉天丼、上天丼套餐組合，899元起。2月28日前任點「雙人套餐」隨餐附贈聯名款「豬事順利御守」2個。

台灣茶品牌「七三茶堂7teahouse」與本季與「新誥餐飲集團」合作，於中和環球購物中心推出全台首家以「台灣茶泡飯」為核心概念的期間限定店「茶與餐的實驗場」，空間設計以「茶文化的當代表現」為核心，並規劃沖煮吧台，讓顧客能夠近距離觀賞沖煮的過程。

餐點部份，設計有「台灣茶泡飯套餐」，提供明太子嫩雞、三升漬鴨胸、薑燒煮豚肉、壽喜燒和牛等6種不同主餐，搭配精選的台灣風味茶湯，以及紅玉紅茶溏心蛋、昆布柴魚雞高湯、清香烏龍豆奶酪等品項，帶來溫潤的風味層次，每套280～420元不等。除此之外，店內也提供花蓮蜜香紅茶布蕾、炭焙烏龍提拉米蘇、三峽碧螺春巴斯克以及清香烏龍奶凍捲等甜品，亦有多款茶飲品可供選擇。 七三茶堂打造的期間限定店「茶與餐的實驗場」，推出一系列台灣茶泡飯主餐。圖／七三茶堂提供 麵屋一燈推出「泡系逸品！燒豚棒腿拉麵」，每碗348元。圖／麵屋一燈提供