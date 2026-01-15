王淨、隋棠、邵雨薇同場跑趴 歡慶LV Monogram 130周年
路易威登經典Monogram圖案迎來誕生130周年，品牌自2026年起展開為期一年的紀念企畫，首波重點聚焦全新Monogram周年限量系列包款，透過材質、工藝與視覺語彙的再詮釋。此次一口氣推出Monogram Origine、VVN與Time Trunk三個膠囊系列，並台北101旗艦店舉辦慶祝活動，包括品牌大使品王淨、女星隋棠、邵雨薇、林奕嵐與男星范少勳都特地出席。
王淨手上提著的Speedy Trunk 20是130周年限定的Monogram Origine烏木色款，搭配色塊洋裝，展現青春活力。她很喜歡這款包的「古著」風，平時她挑選包包也會以好看為主。她入手的第一款Monogram是個容量非常大的男包，因為她習慣彷彿無底洞般把所有需要的東西都塞進包包裡。邵雨薇選用的是經典Monogram Origine帆布版的Nano Noé袖珍水桶包，Noé原本是為了攜帶香檳而誕生的包款。
隋棠則是以中世紀廓形的風潮圖案洋裝，搭配米色版的Monogram Origine帆布Alma BB包，她很喜歡這款手繪感老花，不過熱愛旅行的她最想帶有的卻是烏木色的Keepall，Monogram在她心目中是低調卻充滿存在感的經典。同樣選擇米色Monogram Origine圖案的林奕嵐，背著托特造型的Neverfull購物袋，是近期喜愛大包包的她的心頭好。身穿最新Pharrell Williams春夏系列大吉嶺聯名款男裝的范少勳，則透露自己購入的第一款Monogram也是裝飾了刺繡圖案的皮夾，還送了一個同款的給好友李玉璽。
Monogram誕生於1896年，由品牌創辦人之子喬治威登所設計，交織的LV字母與花卉圓飾，靈感來自新哥德式裝飾與日本美學，並正式申請專利。此後超過一世紀，這個圖案更演變為路易威登精神符碼：從Marc Jacobs、Nicolas Ghesquière到Virgil Abloh與Pharrell Williams，不同世代的創意總監不斷為Monogram注入創意，也促成品牌與村上隆、草間彌生、Richard Prince等藝術家的經典合作，讓Monogram持續活躍。
為紀念130周年，Monogram Origine系列靈感取自1908年典藏客戶登記簿封面。系列採用全新研發塗層帆布，重現1896年原始圖案比例，並以亞麻與棉混紡緹花呈現，底色選用充滿歷史感的Ebène深棕色，搭配米白、青綠、粉紅與淡藍四款粉彩色調。每只包款皆附可兼作卡夾的姓名吊牌，燙印1867年專利文件上的創辦人親筆簽名，細節充滿收藏意味。
VVN系列則回歸皮具本質，選用頂級天然植鞣牛皮製作，未經過度修飾的淺色皮革，將隨時間使用逐漸轉為溫潤深色，展現專屬於個人的歲月痕跡。包款搭配可拆卸Monogram姓名吊牌，內裡則以Monogram緹花襯裡呼應外觀，向路易威登百年皮革工藝致敬。
Time Trunk系列以錯視印花為亮點，透過高解析度印刷技術，將歷史硬箱的金屬包角、木質紋理與鎖扣細節轉化為超寫實視覺效果。每款包皆附專屬皮革行李吊牌，鐫刻名稱與製作日期，並將包型首字母巧妙融入印花之中，讓傳統硬箱工藝以幻象形式重生，成為Monogram130周年最具前瞻性的設計宣言。
