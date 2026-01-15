王淨、隋棠、邵雨薇同場跑趴 歡慶LV Monogram 130周年

路易威登經典Monogram圖案迎來誕生130周年，品牌自2026年起展開為期一年的紀念企畫，首波重點聚焦全新Monogram周年限量系列包款，透過材質、工藝與視覺語彙的再詮釋。此次一口氣推出Monogram Origine、VVN與Time Trunk三個膠囊系列，並台北101旗艦店舉辦慶祝活動，包括品牌大使品王淨、女星隋棠、邵雨薇、林奕嵐與男星范少勳都特地出席。

王淨手上提著的Speedy Trunk 20是130周年限定的Monogram Origine烏木色款，搭配色塊洋裝，展現青春活力。她很喜歡這款包的「古著」風，平時她挑選包包也會以好看為主。她入手的第一款Monogram是個容量非常大的男包，因為她習慣彷彿無底洞般把所有需要的東西都塞進包包裡。邵雨薇選用的是經典Monogram Origine帆布版的Nano Noé袖珍水桶包，Noé原本是為了攜帶香檳而誕生的包款。

隋棠則是以中世紀廓形的風潮圖案洋裝，搭配米色版的Monogram Origine帆布Alma BB包，她很喜歡這款手繪感老花，不過熱愛旅行的她最想帶有的卻是烏木色的Keepall，Monogram在她心目中是低調卻充滿存在感的經典。同樣選擇米色Monogram Origine圖案的林奕嵐，背著托特造型的Neverfull購物袋，是近期喜愛大包包的她的心頭好。身穿最新Pharrell Williams春夏系列大吉嶺聯名款男裝的范少勳，則透露自己購入的第一款Monogram也是裝飾了刺繡圖案的皮夾，還送了一個同款的給好友李玉璽。

Monogram誕生於1896年，由品牌創辦人之子喬治威登所設計，交織的LV字母與花卉圓飾，靈感來自新哥德式裝飾與日本美學，並正式申請專利。此後超過一世紀，這個圖案更演變為路易威登精神符碼：從Marc Jacobs、Nicolas Ghesquière到Virgil Abloh與Pharrell Williams，不同世代的創意總監不斷為Monogram注入創意，也促成品牌與村上隆、草間彌生、Richard Prince等藝術家的經典合作，讓Monogram持續活躍。

為紀念130周年，Monogram Origine系列靈感取自1908年典藏客戶登記簿封面。系列採用全新研發塗層帆布，重現1896年原始圖案比例，並以亞麻與棉混紡緹花呈現，底色選用充滿歷史感的Ebène深棕色，搭配米白、青綠、粉紅與淡藍四款粉彩色調。每只包款皆附可兼作卡夾的姓名吊牌，燙印1867年專利文件上的創辦人親筆簽名，細節充滿收藏意味。

VVN系列則回歸皮具本質，選用頂級天然植鞣牛皮製作，未經過度修飾的淺色皮革，將隨時間使用逐漸轉為溫潤深色，展現專屬於個人的歲月痕跡。包款搭配可拆卸Monogram姓名吊牌，內裡則以Monogram緹花襯裡呼應外觀，向路易威登百年皮革工藝致敬。

Time Trunk系列以錯視印花為亮點，透過高解析度印刷技術，將歷史硬箱的金屬包角、木質紋理與鎖扣細節轉化為超寫實視覺效果。每款包皆附專屬皮革行李吊牌，鐫刻名稱與製作日期，並將包型首字母巧妙融入印花之中，讓傳統硬箱工藝以幻象形式重生，成為Monogram130周年最具前瞻性的設計宣言。 隋棠出席路易威登Monogram 130周年歡慶上市活動。記者林士傑／攝影 Monogram Origine系列粉紅（Rose ruban）及淡藍（Bleu Courrier）Alma BB包。圖／路易威登提供 向皮具傳承致敬的VVN系列SPEEDY 30 SOFT包。圖／路易威登提供 （由左至右）林奕嵐、邵雨薇、王淨、隋棠、范少勳出席路易威登Monogram 130周年歡慶上市活動。記者林士傑／攝影 Time Trunk系列Alma GM包。圖／路易威登提供 女星林奕嵐出席路易威登Monogram 130周年歡慶上市活動。記者林士傑／攝影 路易威登原創的Tientout包款，是Keepall包款的原型。圖／路易威登提供 品牌大使王淨出席路易威登Monogram 130周年歡慶上市活動。記者林士傑／攝影 Time Trunk系列Alma GM包款內側名牌。圖／路易威登提供 Monogram Icons系列Keepall 50包款。圖／路易威登提供 1929年路易威登「火車旅行」廣告插圖。圖／路易威登提供 路易威登1912年推出的Monogram帆布帽箱。圖／路易威登提供 向皮具傳承致敬的VVN系列Noé包。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列青綠（Vert Asnières）Speedy 20包。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列米白（Lin）色Pochette Metis包。圖／路易威登提供 范少勳出席路易威登Monogram 130周年歡慶上市活動。記者林士傑／攝影 Monogram Origine系列經典Ebene色小皮件。圖／路易威登提供 Monogram Icons系列Alma Monogram包。圖／路易威登提供 路易威登骨董資料庫中的Auto Trunk。圖／路易威登提供 為了慶祝路易威登傳奇Monogram圖案誕生130週年，特別推出三個限量膠囊系列：Monogram Origine、VVN與 Time Trunk系列。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列亦推出多種款式的小皮件。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列粉紅（Rose ruban）色SideI Trunk PM包。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列Ebène色Alma BB Trunk包。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列淡藍（Bleu Courrier）All in BB包背面。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列香水。圖／路易威登提供 Monogram Origine系列經典Ebene色包款。圖／路易威登提供 邵雨薇出席路易威登Monogram 130周年歡慶上市活動。記者林士傑／攝影