東京職人手作飯糰「 一粒萬福」首登台灣！7款「台灣限定口味」別錯過

來自日本東京的人氣飯糰店「一汁おにぎり 一粒萬福」，即將於1月17日正式登台，以現點現做的型態，在台供應招牌的手作飯糰，並提供「肝醬奶油煎鮑魚」、「山椒蒲燒鰻魚」、「石垣島辣油醬漬蛋黃」等7款台灣限定口味。

2023年開幕的「一汁おにぎり一粒萬福」，本店鄰近東京都品川區西小山站。店名中的「一汁」，取自日本傳統飲食文化「一汁三菜」的精神，象徵以一碗湯與主食構成的日常餐桌。不同於一般的飯糰專賣店，店內堅持「現點現做」，並依照米飯狀態與餡料特性調整力道，呈現出鬆軟而不鬆散的口感，成為東京的新興話題店家之一。

即將在台開幕的「一粒萬福」，由小器生活引進來台，店址位於台北後火車站商圈。店內選用日本新潟縣產的「越光米」、瀬戸内的「海苔」與長崎縣的「五島灘海鹽」等嚴選食材建構飯糰主軸，並搭配約15種食材做為內餡。其中包括「醬燒昆布」、「鰹魚片醬油」、「紀州南高梅」、「鮪魚美乃滋」等口味，各有不同特色。

針對台灣市場，一粒萬福並提供7款台灣限定內餡。其中「石垣島辣油醬漬蛋黃」，以沖繩石垣島辣油襯托蛋黃的醇厚口感，風味濃郁，每顆180元；「山椒小魚乾」以自家製吻仔魚搭配實山椒，以甘辛口味細火熬煮，每顆150元。另外還有「肝醬奶油煎鮑魚」、「山椒蒲燒鰻魚」、「烏魚子蘿蔔泥」、「辣味小松菜」、「飛魚鹽」等品項，同樣為台灣限定。

一粒萬福每顆售價90～210元不等，民眾亦可依照個人喜好，加價30元升級成「雙口味」。在雙口味搭配上，一粒萬福提供多款經典組合，例如「醬油漬鮭魚卵筋子＋鮭魚」，完整呈現日式親子丼概念；「辣味小松菜＋明太子」爽口中帶出鮮辣層次。其他如「醬香甘煮肉末＋石垣島辣油醬漬蛋黃」、「鮪魚美乃滋＋醬燒昆布」均為推薦組合。

另外，店內也提供有「雞肉飛魚卷纖汁」，讓民眾享受湯品搭配飯糰的飲食概念。充滿簡約風格的空間中，並規劃板前座位區，讓民眾能夠近距離欣賞職人製作飯糰的過程，並感受來自東京街頭的溫柔滋味。

【一粒萬福 台北總店】

地址：台北市大同區承德路一段21號

營業時間：11:00-18:00（內用時段 11:00-14:00、外帶時段 11:00-18:00）