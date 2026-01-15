快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

聽新聞
0:00 / 0:00

東京職人手作飯糰「 一粒萬福」首登台灣！7款「台灣限定口味」別錯過

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
一粒萬福提供有多種口味的飯糰，每顆90元起。圖／一粒萬福提供
一粒萬福提供有多種口味的飯糰，每顆90元起。圖／一粒萬福提供

來自日本東京的人氣飯糰店「一汁おにぎり 一粒萬福」，即將於1月17日正式登台，以現點現做的型態，在台供應招牌的手作飯糰，並提供「肝醬奶油煎鮑魚」、「山椒蒲燒鰻魚」、「石垣島辣油醬漬蛋黃」等7款台灣限定口味。

2023年開幕的「一汁おにぎり一粒萬福」，本店鄰近東京都品川區西小山站。店名中的「一汁」，取自日本傳統飲食文化「一汁三菜」的精神，象徵以一碗湯與主食構成的日常餐桌。不同於一般的飯糰專賣店，店內堅持「現點現做」，並依照米飯狀態與餡料特性調整力道，呈現出鬆軟而不鬆散的口感，成為東京的新興話題店家之一。

即將在台開幕的「一粒萬福」，由小器生活引進來台，店址位於台北後火車站商圈。店內選用日本新潟縣產的「越光米」、瀬戸内的「海苔」與長崎縣的「五島灘海鹽」等嚴選食材建構飯糰主軸，並搭配約15種食材做為內餡。其中包括「醬燒昆布」、「鰹魚片醬油」、「紀州南高梅」、「鮪魚美乃滋」等口味，各有不同特色。

針對台灣市場，一粒萬福並提供7款台灣限定內餡。其中「石垣島辣油醬漬蛋黃」，以沖繩石垣島辣油襯托蛋黃的醇厚口感，風味濃郁，每顆180元；「山椒小魚乾」以自家製吻仔魚搭配實山椒，以甘辛口味細火熬煮，每顆150元。另外還有「肝醬奶油煎鮑魚」、「山椒蒲燒鰻魚」、「烏魚子蘿蔔泥」、「辣味小松菜」、「飛魚鹽」等品項，同樣為台灣限定。

一粒萬福每顆售價90～210元不等，民眾亦可依照個人喜好，加價30元升級成「雙口味」。在雙口味搭配上，一粒萬福提供多款經典組合，例如「醬油漬鮭魚卵筋子＋鮭魚」，完整呈現日式親子丼概念；「辣味小松菜＋明太子」爽口中帶出鮮辣層次。其他如「醬香甘煮肉末＋石垣島辣油醬漬蛋黃」、「鮪魚美乃滋＋醬燒昆布」均為推薦組合。

另外，店內也提供有「雞肉飛魚卷纖汁」，讓民眾享受湯品搭配飯糰的飲食概念。充滿簡約風格的空間中，並規劃板前座位區，讓民眾能夠近距離欣賞職人製作飯糰的過程，並感受來自東京街頭的溫柔滋味。

【一粒萬福 台北總店】

地址：台北市大同區承德路一段21號

營業時間：11:00-18:00（內用時段 11:00-14:00、外帶時段 11:00-18:00）

在店內可以近距離欣賞職人製作飯糰的過程。
在店內可以近距離欣賞職人製作飯糰的過程。
來自日本東京的人氣飯糰店「一汁おにぎり 一粒萬福」，即將於1月17日正式登台。圖／一粒萬福提供
來自日本東京的人氣飯糰店「一汁おにぎり 一粒萬福」，即將於1月17日正式登台。圖／一粒萬福提供
一粒萬福推薦「辣味小松菜＋明太子」等雙口味組合。記者陳睿中／攝影
一粒萬福推薦「辣味小松菜＋明太子」等雙口味組合。記者陳睿中／攝影
包括「醬油漬鮭魚卵筋子＋鮭魚」、「醬香甘煮肉末＋石垣島辣油醬漬蛋黃」均是一粒萬福推薦的雙口味組合。記者陳睿中／攝影
包括「醬油漬鮭魚卵筋子＋鮭魚」、「醬香甘煮肉末＋石垣島辣油醬漬蛋黃」均是一粒萬福推薦的雙口味組合。記者陳睿中／攝影
雞肉飛魚卷纖汁，每碗90元。圖／一粒萬福提供
雞肉飛魚卷纖汁，每碗90元。圖／一粒萬福提供

飯糰 東京

延伸閱讀

日本東京2名執法人員遇襲1重傷 男嫌當場被捕

情人節就來這！ 「東京晴空塔」草莓巧克力甜蜜市集約會開跑

日本芥川賞頒給鳥山真琴、畠山丑雄 嶋津輝獲直木賞

陳美鳳讚他「暖心三寶爸」！曬蔣萬安穿圍裙燉雞湯 成品口味評價曝光

相關新聞

王淨、隋棠、邵雨薇同場跑趴 歡慶LV Monogram 130周年

路易威登經典Monogram圖案迎來誕生130周年，品牌自2026年起展開為期一年的紀念企畫，首波重點聚焦全新Monog...

東京職人手作飯糰「 一粒萬福」首登台灣！7款「台灣限定口味」別錯過

來自日本東京的人氣飯糰店「一汁おにぎり 一粒萬福」，即將於1月17日正式登台，以現點現做的型態，在台供應招牌的手作飯糰，...

lululemon揪來心靈捕手×火球強投 林家正、徐若熙面對挑戰的備戰心法

lululemon真的懂棒球迷想看的，揪來備戰WBC經典賽的心靈捕手林家正與旅日加入福岡軟銀鷹的本土強投徐若熙，一起穿上...

《幸福之路》一部沒有英雄的電影 給所有在生活裡跌宕卻依然勇敢的人

在城市最喧鬧、也最容易被忽略的角落，《幸福之路》把鏡頭對準一名為生活奔波的父親。故事沒有宏大的逆轉，也不急著給答案，而是隨著盧家成的腳步，一點一滴展開移民生活的重量與現實。 由張震飾演的盧家成這

100%哆啦A夢渡輪吸睛 展覽台灣最終站閉展倒數

哆啦A夢渡輪驚喜現身高雄鼓山、旗津渡輪站！聯合數位文創主辦，由AllRightsReserved在Fujiko Pro協力下創作的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》為台灣區最終站，即將進入最後閉展倒數，特別與高雄輪船進行聯名活動，即日起至2月22日期間來到高雄鼓山、旗津搭乘渡輪，就有機會看見這艘超可愛的哆啦A夢冒險渡輪！

低酒精正夯！Horoyoi微醉、WAT推莓果氣泡雞尾酒 掀起微醺新風潮

低酒精、零加糖、講究風味與身心平衡的「Wellness 微醺」正成為調酒新主流。台灣瓶裝雞尾酒品牌 WAT 與日本 Ho...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。