華航年貨大街新春開賣 78折起解鎖世界之旅萬元有找

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航今年與Disney擴大合作，Disney+ 登上華航機上娛樂，將超人氣影集、動畫與電影帶上雲端。記者黃淑惠／攝影
華航（2610）喜迎新年到來，熱鬧推出「年貨大街」新春限時特惠，邀請旅客以旅行開運、走春迎福，享受異國風味好年，即日起精選台灣出發航線祭出最低78折起優惠，眾多航點上看萬元有找；旅客分享旅行回憶，還可抽中區域線不限航點經濟艙來回機票等精美專屬好禮。

新春亮點航線一次到位，桃園－香港TWD 2,886元起、桃園－曼谷TWD 4,200元起、桃園－大阪TWD 9,660元起、桃園－西雅圖TWD 16,212元起、桃園－鳳凰城TWD 18,480元起、桃園－倫敦TWD 21,672元起、桃園－布拉格TWD 23,650元起等多條熱門航線超值優惠，新年即刻啟程夢想目的地，解鎖世界之旅就趁此檔 (以上為未稅價)。

華航也同步推出「分享旅行回憶」徵稿活動，旅客投稿就有機會獲得區域線不限航點經濟艙來回機票，以及限定飛行夾克專屬好禮，讓新年旅程好運加倍。

華航看好2026年旅運市場持續熱絡，積極優化航網，靈活調整航班，隨著韓流文化、海景美食及購物體驗深受歡迎，釜山魅力持續發燒，成為旅客新興必去清單，自3月29日起桃園-釜山增為每周18班，新春優惠未稅價只要TWD 6,216元起；長程航線也積極布局，4月2日起桃園-布拉格增至每周3班，8月5日起桃園 - 紐約則增至每周5班，未來逐步增為每日一班，提供旅客更加便利且彈性的飛行選擇。

在服務體驗方面，華航機上娛樂全面升級，率先成為台灣首家導入Disney+系列精彩內容的航空公司，將超人氣影集、動畫與電影帶上雲端，打造空中追劇全新體驗，旅客於飛行途中可隨選隨看，享受更豐富多元的機上娛樂內容，暢享精彩旅程就從華航開始。

華航年貨大街新春開賣78折起解鎖世界之旅萬元有找。記者黃淑惠／翻攝
航熱鬧推出新春限時特惠，精選熱門航點萬元有找，歡迎旅客把握購票。圖／華航提供
