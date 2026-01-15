聽新聞
lululemon揪來心靈捕手×火球強投 林家正、徐若熙面對挑戰的備戰心法
lululemon真的懂棒球迷想看的，揪來備戰WBC經典賽的心靈捕手林家正與旅日加入福岡軟銀鷹的本土強投徐若熙，一起穿上訓練系列服飾，在新的一年，迎接更好的自己。
2024年世界12強棒球賽化身「心靈捕手」的林家正，將在今年世界棒球經典賽再度披上國家隊戰袍。面對即將到來的WBC世界棒球經典賽，林家正分享了他的備戰心態，「訓練中難免會遇到瓶頸，但我選擇將新挑戰都看做新的機會，盡情投入、全力發揮。我期許在往後的每場比賽，都能展現出最佳版本自己。」
即將啟程赴日訓練的徐若熙充滿期待，「即使語言或文化需要時間適應，但我非常期待融入新的團隊，成為大家庭的一份子！」，面對過程中的壓力，「所有的積累，都是為了成為更好的自己，所以不要否定現在，專注每一步。」
談到穿上lululemon訓練服飾的體驗，林家正說「lululemon的服飾無論是訓練或是日常穿著，都兼具舒適與機能，讓我能夠自在活動、全心投入。」並指出，「License to Train的面料觸感細緻，透氣性出色，能長時間保持肌膚乾爽。」
徐若熙分享，「lululemon服飾無論在舒適度，或機能性上都十分出色，讓我能完全專注於訓練，不受干擾。」
