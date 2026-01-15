日本天團ONE OK ROCK首登大巨蛋 國泰世華CUBE卡友享優先購票

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日本搖滾天團ONE OK ROCK 首登臺北大巨蛋，國泰世華銀行CUBE信用卡卡友尊享優先購票。圖／國泰世華提供
國泰世華銀行秉持「以客戶為中心」理念，致力打造全方位金融服務體驗，同時積極支持藝文活動。繼贊助多場國際級音樂盛事，近日再宣布贊助日本搖滾天團ONE OK ROCK，將在2026年4月25日於台北大巨蛋舉辦的世界巡迴演唱會《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》。這場演出不僅是ONE OK ROCK首次登上台北大巨蛋，更創下日本藝人首度於大巨蛋舉辦專場演唱會的紀錄。國泰世華寵愛卡友推出專屬優先購票權益，只要持CUBE信用卡即可搶先一日於1月30日中午12點優先購票（限量售完為止），一般購票則於1月31日中午12點全面啟售。

日本搖滾天團ONE OK ROCK以融合搖滾、流行與情感旋律的獨特風格，出道後便迅速在日本樂壇崛起並成功打入國際市場，成為亞洲最具影響力的搖滾樂團之一。本次巡演同名專輯《DETOX》深受全球樂迷喜愛，其中話題單曲〈Tropical Therapy〉更被視為強調自我療癒與逃離現實的代表作，以溫柔卻堅定的音樂語言傳遞希望。

ONE OK ROCK《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》世界巡演將於2026年2月從泰國曼谷正式啟動，橫跨首爾、馬尼拉、新加坡、台北、吉隆坡、上海等城市。此次巡演不僅呈現新專輯《DETOX》作品，更帶來音樂風格的進化與突破，勢必再次掀起亞洲搖滾新風潮。對樂迷而言，這場演出更是ONE OK ROCK邁入成軍20週年的重要里程碑，別具紀念價值。

國泰世華銀行長期支持藝文活動發展，透過贊助國際級音樂藝文盛事，讓客戶享受音樂的同時，亦感受到品牌對年輕世代與文化體驗的重視，更盼藉由音樂傳遞熱情與正能量。看準展演經濟熱潮，未來國泰世華也將持續推出卡友優先購禮遇，讓客戶體驗金融服務與娛樂結合的全新感受。CUBE信用卡卡友優先購票活動連結：https://cathaybk.tw/26A3Q20U7

