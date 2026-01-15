棒球熱燒進餐桌！定食8攜手味全龍 聯名定食全台開打

棒球熱潮持續延燒，爭鮮餐飲旗下品牌「定食8」宣布攜手台灣職業棒球隊「味全龍」，自15日起推出期間限定聯名合作，結合棒球應援元素與日式定食，打造從餐點到用餐氛圍都充滿熱血的全新體驗。聯名餐點將於全台定食8門市同步開賣，並於西門店特別規劃聯名主題店，邀請球迷在用餐時，感受宛如置身球場的應援魅力。

定食8將味全龍應援文化融入餐飲日常，店內除了有味全龍人氣球員李凱威、劉基鴻、郭天信等視覺外，更特別設置味全龍專屬啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」成員Yuri、菲菲、沛沛的形象佈置，其中還有Yuri等身高人形立牌吸睛登場，修長美腿與亮眼外型成為現場拍照焦點；搭配店內應援歌曲播放，讓用餐過程增添賽事氛圍，無論是球迷或一般消費者，都能在餐桌上感受職棒應援的樂趣。

在餐點設計上，定食8端出三款結合「龍魂精神」與「強棒出擊」為靈感的聯名新品，首推《遍地開花牛鴨雙拼》，燻烤櫻桃鴨腿搭配日式醬燒牛胸腹，濃郁桃木香氣與燒肉油香相互呼應，一次滿足雙重風味；《開蕊熔岩玉子豬排》則以厚切豬五花搭配章魚花枝排，淋上濃郁天使起司醬，堆疊出滿滿幸福感；還有海味控不可錯過的《龍光乍現蟹醬銷魂麵》，以蟹黃、蟹膏炒出濃郁香氣，將海味精華完整濃縮，並鋪上鱈蟹肉與MVP錦龍餃，呈現層層奢華口感。此外，定食8也同步推出《酥炸章魚排》、《MVP錦龍餃》與甜點《莓好生乳銅鑼燒》等全新餐點，從前菜到甜點一次到位。

為了回饋球迷支持，定食8同步推出多項期間限定活動：自1月15日至2月4日，完成指定任務並於社群分享聯名定食，即有機會抽中「味全龍限量球員簽名球」，讓球迷在享受美食之餘，也能收藏紀念；還有「熱血定食餐」限時登場，1月15日至１月31日推出兩款超值組合價，凡點餐《龍光乍現蟹醬銷魂麵》或《遍地開花牛鴨雙拼》搭配指定配餐與飲品，就能以更划算的價格，品嚐勝利滋味。