麥當勞「麥克鷄塊、大薯」買1送1！漢堡王「捲捲德腸堡」天天買得到
115年大學學測將於本週末登場，麥當勞為學測考生應援，1月16日針對麥當勞APP推出限時優惠，提供「4塊麥克鷄塊（原味）」、「大薯」、「勁辣香鷄翅（一份兩塊）」買1送1優惠券，為考生補充滿滿能量。
漢堡王過去限時供應的「捲捲德腸系列」，自即日起正式納入常態菜單，讓喜愛捲捲德腸的民眾不用再苦苦等候。捲成漩渦造型的德式香腸，彈牙脆口又飽含肉汁，並帶有些許煙燻香氣，共有「捲捲德腸堡」和「捲捲德腸烤牛堡」可供選擇，單點各為119元、139元，套餐則為164、184元起。
摩斯漢堡於即日起推出年度全新「精選咖啡系列」，嚴選衣索比亞、哥倫比亞與巴西等產區咖啡豆，呈現柑橘調性明亮的果香，中杯售價60元、大杯70元，另有「精選拿鐵咖啡」同步登場。同時摩斯也引進台灣精品「阿里山咖啡」，使用台灣首家取得雨林聯盟認證的YUYUPAS瑪翡咖啡莊園咖啡，單杯售價150元。
即日起至3月31日止，摩斯於每週二推出「週二咖啡日」活動，「黃金塔塔鱈魚堡」搭配「中杯摩斯咖啡」原價105元，優惠價89元，同一套餐加購「方塊薯餅」原價135元，優惠價109元、大杯摩斯咖啡原價60元，優惠價49元、大杯精選咖啡原價70元，優惠價59元。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言