麥當勞「麥克鷄塊、大薯」買1送1！漢堡王「捲捲德腸堡」天天買得到

許多台灣人瘋日旅，常常刷機票、匯率。最近旅日達人林氏璧分享，全日空（ANA）促銷活動今（13）日是最後一天，而且「現在不訂真的會後悔」，還分享了挑便宜機票的攻略，像是用「多段行程」來操作，可以先飛東京再飛北海道，這樣就可以有「香噴噴12000羽田進出，爽完東京北海道」。

2026-01-13 15:08