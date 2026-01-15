麥當勞「麥克鷄塊、大薯」買1送1！漢堡王「捲捲德腸堡」天天買得到

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞APP推出限時優惠，提供「4塊麥克鷄塊（原味）」、「大薯」、「勁辣香鷄翅（一份兩塊）」買1送1優惠券。圖／麥當勞提供
115年大學學測將於本週末登場，麥當勞為學測考生應援，1月16日針對麥當勞APP推出限時優惠，提供「4塊麥克鷄塊（原味）」、「大薯」、「勁辣香鷄翅（一份兩塊）」買1送1優惠券，為考生補充滿滿能量。

漢堡王過去限時供應的「捲捲德腸系列」，自即日起正式納入常態菜單，讓喜愛捲捲德腸的民眾不用再苦苦等候。捲成漩渦造型的德式香腸，彈牙脆口又飽含肉汁，並帶有些許煙燻香氣，共有「捲捲德腸堡」和「捲捲德腸烤牛堡」可供選擇，單點各為119元、139元，套餐則為164、184元起。

摩斯漢堡於即日起推出年度全新「精選咖啡系列」，嚴選衣索比亞、哥倫比亞與巴西等產區咖啡豆，呈現柑橘調性明亮的果香，中杯售價60元、大杯70元，另有「精選拿鐵咖啡」同步登場。同時摩斯也引進台灣精品「阿里山咖啡」，使用台灣首家取得雨林聯盟認證的YUYUPAS瑪翡咖啡莊園咖啡，單杯售價150元。

即日起至3月31日止，摩斯於每週二推出「週二咖啡日」活動，「黃金塔塔鱈魚堡」搭配「中杯摩斯咖啡」原價105元，優惠價89元，同一套餐加購「方塊薯餅」原價135元，優惠價109元、大杯摩斯咖啡原價60元，優惠價49元、大杯精選咖啡原價70元，優惠價59元。

漢堡王「捲捲德腸堡系列」納入為常態商品。圖／漢堡王提供
摩斯引進台灣精品「阿里山咖啡」，每杯150元。圖／摩斯漢堡提供
