低酒精正夯！Horoyoi微醉、WAT推莓果氣泡雞尾酒 掀起微醺新風潮

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Lady First 莓果風味氣泡雞尾酒」（左）與「Lady First氣泡雞尾酒」（右），瞄準女性市場。圖／WAT台灣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Lady First 莓果風味氣泡雞尾酒」（左）與「Lady First氣泡雞尾酒」（右），瞄準女性市場。圖／WAT台灣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

低酒精、零加糖、講究風味與身心平衡的「Wellness 微醺」正成為調酒新主流。台灣瓶裝雞尾酒品牌 WAT 與日本 Horoyoi 微醉（ほろよい），近期不約而同推出莓果系低酒精調飲，從 3% 到 7% 的剛剛好酒感，重新定義新世代的微醺生活節奏。

WAT「Lady First 莓果風味氣泡雞尾酒」以經典「Sloe Gin Fizz」 為靈感，推出專為女性設計的調飲，其中包括20%以上真實莓果汁，並加入膠原蛋白，酒精濃度7%，強調零加糖、無負擔，帶來天然酸甜層次。

另一款「Lady First氣泡雞尾酒」，以經典調酒「Mimosa」為出發點，創造一款輕鬆微醺的woman juice，酒精濃度7%，讓微醺不只是享受，更是一種對生活節奏的調節與安排。

Horoyoi 微醉今年冬天推出全新口味「草莓蘇打」，細緻氣泡讓酸甜淡雅草莓果香在口中輕柔綻放，伴隨 3% 剛剛好的酒感與層次，帶來恰到好處的放鬆氛圍，彷彿一口飲下粉色浪漫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Lady First 莓果風味氣泡雞尾酒」酒精濃度7%，容量330毫升，建議售價79元。圖／WAT台灣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Lady First 莓果風味氣泡雞尾酒」酒精濃度7%，容量330毫升，建議售價79元。圖／WAT台灣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Horoyoi微醉草莓蘇打酒精濃度3%，容量350毫升，建議售價59元，全台7-ELEVEN獨家販售。圖／賓三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Horoyoi微醉草莓蘇打酒精濃度3%，容量350毫升，建議售價59元，全台7-ELEVEN獨家販售。圖／賓三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

