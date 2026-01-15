人生最值得紀念的閃耀時刻 Harry Winston絢漪錦簇系列浪漫相伴

事有輕重緩急，同樣是珠寶也有入門輕奢、經典設計、閃耀氣派的不同氣場。海瑞溫斯頓（Harry Winston）發表了新款「絢漪錦簇」Sparkling Cluster系列珠寶，透過紅寶石、粉色藍寶石與鑽石的色彩輝映，呈現粉嫩甜美的盛放一瞬。

「絢漪錦簇」Sparkling Cluster系列的靈感最早可追溯至1947年品牌「以璀璨珠寶點亮重要慶典與紅毯時刻」的傳統，同時自另一經典系列Winston Cluster進行延伸。無論是頂級名流的慈善晚宴、最盛大的影展紅毯現場，絢漪錦簇Sparkling Cluster總是搶占版面C位，以及最奪目的閃耀風采，見證明星與真摯情感的一瞬，當然，更在婚禮、訂婚、週年紀念等人生時刻，浪漫相伴。

Sparkling Cluster系列大量運用圓形明亮式與水滴型切工鑽石（及同切工的彩色寶石），透過非對稱、持續傳連的結構創造出律動感，並與原本運用馬眼型切工鑽石的Winston Cluster系列相比，整體更為柔和、但光芒的流動感更加鮮明。

強烈的儀式感讓「絢漪錦簇」Sparkling Cluster系列珠寶原本就符合人生所有的命定時刻，本次Harry Winston並以紅寶石、粉色藍寶石與鑽石為主軸，發表一系列手鐲、不對稱耳環、戒指與項鍊，讓每一次珠寶閃耀的瞬間，每一道光芒都成為了印記、每一個甜美記憶都成為了永恆。 海瑞溫斯頓絢漪錦簇Sparkling Cluster系列紅寶石、粉色藍寶石與鑽石手鍊，見證人生每一個最具儀式感的瞬間。圖／Harry Winston提供 無論是頂級名流的慈善晚宴、最盛大的影展紅毯現場，總能見到絢漪錦簇Sparkling Cluster珠寶的閃耀身影。圖／Harry Winston提供 大量運用圓形明亮式與水滴型切工鑽石（及同切工的彩色寶石），整體更柔和、光芒流動感更鮮明，是絢漪錦簇Sparkling Cluster系列的特色。圖／Harry Winston提供 海瑞溫斯頓絢漪錦簇Sparkling Cluster系列紅寶石、粉色藍寶石與鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供 海瑞溫斯頓 全新 絢漪錦簇Sparkling Cluster系列紅寶石、粉色藍寶石與鑽石項鍊，以鑽石的永恆、疊加上柔美與熱情，價格店洽。圖／Harry Winston提供