《幸福之路》一部沒有英雄的電影 給所有在生活裡跌宕卻依然勇敢的人

在城市最喧鬧、也最容易被忽略的角落，《幸福之路》把鏡頭對準一名為生活奔波的父親。故事沒有宏大的逆轉，也不急著給答案，而是隨著盧家成的腳步，一點一滴展開移民生活的重量與現實。

由張震飾演的盧家成這個角色，在紐約街頭反覆跌倒又站起，讓「幸福」這件事，看起來既遙遠，又格外真實。

在放映之前，我就思考為什麼幸福之路的英文片名是《LUCKY LU》，也因為主視覺而思考是不是劇情會著重在親子互動。

幸福之路／劇照

不過該片可看出全片重點更聚焦在張震飾演的Lu，一點一滴打造著迎接終於可以移民過來的老婆女兒，而不得不努力克服、硬逼自己擠出來的美國生活。

整部電影透過細節堆疊共兩天的遭遇起伏，穿梭在工作、艱辛、討生活不易，觀眾都彷彿是跟著張震詮釋的男主角身影帶我們看到導演視角的紐約樣貌，當然也參與了男主角令人沮喪的生活際遇。

幸福之路／劇照

而也許，在崩潰中還是死撐著，在諸多不易中依然勉強著，所以賦予了Lucky Lu這樣的片名更加體現一家人在一起便是平安，便是如此幸運。可能是電影片名想給予男主角的祝福與指引吧？

終究人生的困境跌宕與突破，都會像窗邊一道曙光，透進生活裡，只要勇敢著、等待著、被愛的人擁抱著。

◎本文獲 來一杯奶茶 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。