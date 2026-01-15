聽新聞
「鎮機神器」變身！乖乖跨界聯名WAT解鎖大人系微醺新喝法
不只零食搞怪，現在連調酒都玩花招！陪伴無數台灣人長大的國民零食「乖乖」，這回真的長大了，首度跨界聯名風格調酒品牌WAT，把大家熟悉的經典口味，變身2款話題十足的聯名氣泡雞尾酒。
被視為機台守護神、零食櫃常備款的乖乖，這次不再只是「放著保平安」，而是化身大人系微醺新選擇。首款「乖乖 × WAT奶油椰子氣泡雞尾酒」以乖乖招牌風味為靈感，椰子香氣搭配柔滑奶油調性，口感甜而不膩，氣泡感清爽輕盈，喝得到童年回憶，也多了成熟後才懂的療癒層次，彷彿一秒切換到熱帶假期。
另一款「乖乖 × WAT芭樂清綠茶氣泡雞尾酒」則走清新路線，選用在地芭樂結合古早味青草茶，果香明亮、入口爽口，尾韻帶出淡淡薄荷涼感，台式元素彼此呼應，風味層次細膩耐喝，讓人一喝就有熟悉又驚喜的感覺。
從零食跨界到調酒創作，乖乖再次展現品牌一貫的玩味精神與創新能量，成功把童年記憶轉化為下班後的微醺時光。想知道乖乖變成調酒是什麼滋味？趕緊手刀到全聯補貨，解鎖「大人系乖乖」新喝法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
