100%哆啦A夢渡輪吸睛 展覽台灣最終站閉展倒數

聯合新聞網／ 聯合數位文創
哆啦A夢渡輪驚喜現身高雄鼓山、旗津渡輪站。圖／聯合數位文創提供
哆啦A夢渡輪驚喜現身高雄鼓山、旗津渡輪站！聯合數位文創主辦，由AllRightsReserved在Fujiko Pro協力下創作的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》為台灣區最終站，即將進入最後閉展倒數，特別與高雄輪船進行聯名活動，即日起至2月22日期間來到高雄鼓山、旗津搭乘渡輪，就有機會看見這艘超可愛的哆啦A夢冒險渡輪！

哆啦A夢渡輪驚喜現身高雄鼓山、旗津渡輪站。圖／聯合數位文創提供
平時白色的渡輪搖身一變，彩繪成藍色的哆啦A夢冒險船，每一隻哆啦A夢造型神情逗趣、細節滿滿萌度爆表，吸引現場民眾紛紛拿起手機猛按快門鍵。高雄輪船另規劃春節初一至初五12:00起，於鼓山輪渡站行人候船室搭乘渡輪，贈送哆啦A夢小扇（活動期間每日限量200份，送完為止）。

展覽攜手合作科工館和各大百貨，以任意門視角探索台南、高雄、<a href='/search/tagging/2/屏東' rel='屏東' data-rel='/2/148779' class='tag'><strong>屏東</strong></a>景點。圖／聯合數位文創提供
除此之外，《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》攜手合作科工館和各大百貨，透過設置於高雄、台南、屏東的6座景點「任意門」藝術裝置，邀請民眾以全新視角探索城市。只要在科工館1F、漢神百貨B2、夢時代B2、高雄大遠百6F、MITSUI OUTLET PARK 台南1F、屏東太平洋6F，和其中3座任意門裝置物合照，於社群加入指定標記並設定公開，至展覽出口出示貼文，即可兌換限量「高雄版紀念徽章」乙枚（每日限量50個，送完為止）。

喜歡哆啦A夢的粉絲們，千萬別錯過科工館2F特展廳登場的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，台灣最終站展至2月22日，歡迎把握最後假期參觀，超過100種1︰1等身大的造型哆啦A夢，更有巨型漫畫牆、放大版單行本與大長篇漫畫系列、沉浸式微型劇院、藤子・F・不二雄老師復刻工作桌等完整豐富內容，還有高雄限定周邊商品，讓每位觀展者共同回味經典，重新感受哆啦A夢的精彩篇章。購票請至 udn售票網 Klook，更多展覽資訊請見活動官網

現場超過100種1︰1等身大的造型哆啦A夢，台灣最終站展覽至2月22日把握參觀。圖／聯合數位文創提供
100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 高雄站

展覽日期｜2025/11/14-2026/2/22

展覽時間｜09:00-17:00 (2/14-22春節延長至18:00，週一不休館，2/16除外)

展覽地點｜國立科學工藝博物館2樓特展廳（高雄市三民區九如一路720號）

主辦單位｜聯合數位文創

協力夥伴｜AllRightsReserved、Fujiko Pro、Animation International

贊助單位｜玉山金控

場地支持｜國立科學工藝博物館

