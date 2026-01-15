桃捷拓展多元營收 推出限量「聯名一日票紀念套組」小燈箱吸睛

桃園大眾捷運公司發展多元營收，近日結合三井OUTLET林口開館10周年，推出限量聯名一日票紀念套組，內容除了桃捷限量版一日票，還有會發光的小燈箱鑰匙圈，憑票還能到林口一館服務台兌換館內消費優惠券，欲收藏民眾從速。

桃捷公司近年積極尋求異業結盟合作機會，去年台灣燈會、蘆竹農遊季、中壢仁海宮建廟200周年與日本萬國博覽會舉行都有推出聯名一日票組，別出心裁的設計與限量小物讓不少鐵道迷愛不釋手，此次與三井OUTLET合作推出的小燈箱也十分可愛。

桃捷公司表示，此次聯名一日票有金色、銀色2款，票面印有機捷電聯車、數字「10」與商場多元品牌風貌，寓意三井OUTLET林口館開幕10周年。小燈箱鑰匙圈則是以OUTLET建築輪廓結合美食、美妝、時尚、娛樂等元素，可隨身掛在背包，輕鬆開啟LED 燈，光源方便尋找背包物品，也能當作小夜燈，精緻又實用。

此次聯名票組19日開賣，限量2000組，除了A20興南站，機捷沿線其他站點詢問處均有販售，憑聯名票券至三井OUTLET林口一館服務處還能兌換到百元折價券一張和餐廳店家優惠券，數量有限，售完為止。