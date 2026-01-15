抗漲限量優惠！蘇澳區漁會推春節海鮮禮盒 加購千元帶回整條龍虎斑

農曆春節將至，團圓飯桌上少不了象徵「年年有餘」的魚料理。蘇澳區漁會今宣布新年團圓漁貨搶鮮購方案，主打抗漲鱻宴海鮮禮盒內含9款海鮮，預購優惠價2680元；漁會力挺國產魚，更祭出超值加購方案，加價千元帶回一大條切好的龍虎石斑，讓民眾在物價飛漲時刻，也能輕鬆備齊頂級年菜。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，今年各項海鮮平均漲幅約一成，但為了回饋消費者，漁會主打的「鱻宴搶鮮集錦禮盒」抗漲，維持預購優惠價2680元（原價3080元）。禮盒豐富涵蓋9款當令海味，包括過年必備的頂級白鯧、飛虎魚排、漁夫船凍軟絲、霸王白蝦、花枝丸、扁鱈、鱸魚片及飛魚卵香腸，今年更特別加贈竹莢魚，讓民眾一次購足澎派食材。

為推廣優質國產魚，漁會今年推出強檔加購，凡購買禮盒者，即可以1000元加購原價不菲的「龍虎石斑魚」一尾。該石斑魚重達2公斤以上，特別採用「輪切真空包裝」，解決一般家庭處理大型魚隻的困擾，讓消費者能依需求「吃多少拿多少」，龍虎斑肉質Q彈、油脂豐厚，不論清蒸、煮湯或乾煎皆美味。

蘇澳盛產鯖魚，針對偏好單一魚種的饕客，漁會也推出「白腹鯖魚片禮盒」，選用內行人俗稱「扁仔青飛」的白腹鯖魚，油脂較一般鯖魚更豐厚，10入裝限量價僅680元。

蘇澳區漁會表示，鱻宴禮盒限量2000盒，即日起開放預購。為回饋支持，前300 名加入漁會LINE生活圈訂購者可享 9 折早鳥優惠。宅配出貨時間1月26日至2月6日，同地點訂購兩盒以上更享免運費優惠，民眾可透過漁會網路商城或撥打專線（03-9972808）洽詢。 內行人俗稱「扁仔青飛」的白腹鯖魚，油脂較一般鯖魚更豐厚，10入裝限量價僅680元。記者戴永華／攝影 「鱻宴搶鮮集錦禮盒」的漁夫船凍軟絲，以甜椒拌炒，相當美味。記者戴永華／攝影 「鱻宴搶鮮集錦禮盒」抗漲，維持預購優惠價2680元，禮盒豐富涵蓋9款當令海味，包括過年必備的頂級白鯧、飛虎魚排、漁夫船凍軟絲、霸王白蝦、花枝丸、扁鱈、鱸魚片及飛魚卵香腸，今年更特別加贈竹莢魚，民眾一次購足澎派食材。記者戴永華／攝影 「鱻宴搶鮮集錦禮盒」的飛魚卵香腸。記者戴永華／攝影 鱻宴搶鮮集錦禮盒維持預購優惠價2680元，禮盒豐富涵蓋9款當令海味，包括過年必備的頂級白鯧、飛虎魚排、漁夫船凍軟絲、霸王白蝦、花枝丸、扁鱈、鱸魚片及飛魚卵香腸，今年更特別加贈竹莢魚，民眾一次購足澎派食材。 圖／漁會提供 蘇澳區漁會總幹事陳春生歡迎大家購買海鮮禮盒，再加價千元就可以帶回一大條切好的龍虎石斑，讓民眾在物價飛漲時刻，也能輕鬆備齊頂級年。圖／漁會提供 「鱻宴搶鮮集錦禮盒」的海鮮料理，過年輕鬆上桌。記者戴永華／攝影