田栩寧亮相首個FENDI活動 與宋雨琦打卡限定版超可愛兩公尺巨型娃娃

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI 2026新春系列。圖／FENDI提供
FENDI 2026新春系列。圖／FENDI提供

迎接丙午新春，FENDI於上海武康路打造2026新年限時體驗空間，並同步發表新春限定系列。體驗空間自2026年1月15日至1月18日開放，包擃品牌代言人唐嫣、品牌大使宋雨琦，以及當紅演員田栩寧等人現身開幕酒會，為節慶氛圍增添星光。該空間以Peekaboo Inner Beauty「內在之美」為主題，結合2026春節限定系列與春夏新作，成為備受矚目的時尚打卡地標。

FENDI 2026春節限定系列延續品牌一貫的玩趣精神，將2026春夏秀場的色彩拼接與花卉元素，轉化為充滿祝福寓意的節慶設計。女裝以淺藍色FF針織單品為主軸，透過粉紅與亮黃撞色滾邊，為經典圖案注入鮮活能量；配件部分推出全新BFF迷你掛飾，以紅色調與柿子、花生等吉祥意象，傳遞「好事發生」的節慶祝福，並同步推出限量大尺寸版本，展現高難度材質運用與細膩工藝。男裝則以藍色尼龍風衣、連帽上衣與T恤為主，搭配水彩感花卉與刺繡標誌，呈現輕鬆而優雅的過年造型。

限時體驗空間的設計呼應Peekaboo包款的內外對話，粉色建築外觀點綴紫色亮片，櫥窗中高達2.2公尺的BFF角色掛件成為話題焦點。室內分層展區以紫色與綠松石色亮片延伸包款內裡概念，呈現包包從外型到內在的工藝細節，並設置互動裝置，邀請來訪者探索專屬的「內在色彩」。場內亦規畫擁有獨立出入口的雙層FENDI Caffè，是造訪限時體驗空間不可錯過的亮點。

Adele珍藏版吊飾。圖／FENDI提供
Adele珍藏版吊飾。圖／FENDI提供
上海FENDI 2026新年限時體驗空間。圖／FENDI提供
上海FENDI 2026新年限時體驗空間。圖／FENDI提供
上海FENDI 2026新年限時體驗空間。圖／FENDI提供
上海FENDI 2026新年限時體驗空間。圖／FENDI提供
FENDI Spy Bag紅色皮革迷你包款。圖／FENDI提供
FENDI Spy Bag紅色皮革迷你包款。圖／FENDI提供
Mamma Baguette中型包款。圖／FENDI提供
Mamma Baguette中型包款。圖／FENDI提供
田栩寧出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供
田栩寧出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供
品牌大使宋雨琦出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供
品牌大使宋雨琦出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供
品牌大使宋雨琦出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供
品牌大使宋雨琦出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供
田栩寧出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供
田栩寧出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供
Bread珍藏版吊飾。圖／FENDI提供
Bread珍藏版吊飾。圖／FENDI提供
品牌大使宋雨琦出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供
品牌大使宋雨琦出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供
唐嫣出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供
唐嫣出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供

