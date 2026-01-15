田栩寧亮相首個FENDI活動 與宋雨琦打卡限定版超可愛兩公尺巨型娃娃

迎接丙午新春，FENDI於上海武康路打造2026新年限時體驗空間，並同步發表新春限定系列。體驗空間自2026年1月15日至1月18日開放，包擃品牌代言人唐嫣、品牌大使宋雨琦，以及當紅演員田栩寧等人現身開幕酒會，為節慶氛圍增添星光。該空間以Peekaboo Inner Beauty「內在之美」為主題，結合2026春節限定系列與春夏新作，成為備受矚目的時尚打卡地標。

FENDI 2026春節限定系列延續品牌一貫的玩趣精神，將2026春夏秀場的色彩拼接與花卉元素，轉化為充滿祝福寓意的節慶設計。女裝以淺藍色FF針織單品為主軸，透過粉紅與亮黃撞色滾邊，為經典圖案注入鮮活能量；配件部分推出全新BFF迷你掛飾，以紅色調與柿子、花生等吉祥意象，傳遞「好事發生」的節慶祝福，並同步推出限量大尺寸版本，展現高難度材質運用與細膩工藝。男裝則以藍色尼龍風衣、連帽上衣與T恤為主，搭配水彩感花卉與刺繡標誌，呈現輕鬆而優雅的過年造型。

限時體驗空間的設計呼應Peekaboo包款的內外對話，粉色建築外觀點綴紫色亮片，櫥窗中高達2.2公尺的BFF角色掛件成為話題焦點。室內分層展區以紫色與綠松石色亮片延伸包款內裡概念，呈現包包從外型到內在的工藝細節，並設置互動裝置，邀請來訪者探索專屬的「內在色彩」。場內亦規畫擁有獨立出入口的雙層FENDI Caffè，是造訪限時體驗空間不可錯過的亮點。 Adele珍藏版吊飾。圖／FENDI提供 上海FENDI 2026新年限時體驗空間。圖／FENDI提供 上海FENDI 2026新年限時體驗空間。圖／FENDI提供 FENDI Spy Bag紅色皮革迷你包款。圖／FENDI提供 Mamma Baguette中型包款。圖／FENDI提供 田栩寧出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供 品牌大使宋雨琦出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供 品牌大使宋雨琦出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供 田栩寧出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供 Bread珍藏版吊飾。圖／FENDI提供 品牌大使宋雨琦出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供 唐嫣出席上海FENDI 2026新年限時體驗空間開幕。圖／FENDI提供