田栩寧亮相首個FENDI活動 與宋雨琦打卡限定版超可愛兩公尺巨型娃娃
迎接丙午新春，FENDI於上海武康路打造2026新年限時體驗空間，並同步發表新春限定系列。體驗空間自2026年1月15日至1月18日開放，包擃品牌代言人唐嫣、品牌大使宋雨琦，以及當紅演員田栩寧等人現身開幕酒會，為節慶氛圍增添星光。該空間以Peekaboo Inner Beauty「內在之美」為主題，結合2026春節限定系列與春夏新作，成為備受矚目的時尚打卡地標。
FENDI 2026春節限定系列延續品牌一貫的玩趣精神，將2026春夏秀場的色彩拼接與花卉元素，轉化為充滿祝福寓意的節慶設計。女裝以淺藍色FF針織單品為主軸，透過粉紅與亮黃撞色滾邊，為經典圖案注入鮮活能量；配件部分推出全新BFF迷你掛飾，以紅色調與柿子、花生等吉祥意象，傳遞「好事發生」的節慶祝福，並同步推出限量大尺寸版本，展現高難度材質運用與細膩工藝。男裝則以藍色尼龍風衣、連帽上衣與T恤為主，搭配水彩感花卉與刺繡標誌，呈現輕鬆而優雅的過年造型。
限時體驗空間的設計呼應Peekaboo包款的內外對話，粉色建築外觀點綴紫色亮片，櫥窗中高達2.2公尺的BFF角色掛件成為話題焦點。室內分層展區以紫色與綠松石色亮片延伸包款內裡概念，呈現包包從外型到內在的工藝細節，並設置互動裝置，邀請來訪者探索專屬的「內在色彩」。場內亦規畫擁有獨立出入口的雙層FENDI Caffè，是造訪限時體驗空間不可錯過的亮點。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言