從松樹綠到冰川暈染的漸層色調 Alpine Eagle面盤刻畫阿爾卑斯山之美

瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）於近年持續壯大Alpine Eagle系列腕表。系列的設計靈感回溯至1970年代，由當今聯合總裁卡爾弗雷德理克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）父親所創作的St.Moritz腕表為原型，重新以當代語彙詮釋，容物阿爾卑斯山脈的壯麗景致與老鷹翱翔高空的力量感，透過一體成型的表殼與表鍊、八顆螺絲固定的圓形表圈，以及源自鷹眼虹膜的放射狀表盤紋理，形塑出兼具運動感與優雅氣質的現代高級運動腕表樣貌。

全新配色進一步體現品牌與阿爾卑斯山深刻的連結。兩款41毫米玫瑰金腕表所搭配的阿萊奇冰川藍與松樹綠表盤，色彩靈感取自高山冰川與森林景觀。冰川藍在光線下呈現清透冷冽的層次，松樹綠則散發沉穩自然氣息，兩者皆以細緻的放射紋理呼應老鷹虹膜意象。另一款41毫米黃金表款則以金色紋理表盤呼應貴金屬材質本身的溫潤光澤，展現更為奢華而內斂的風格。三款腕表皆搭載經瑞士官方天文台認證的品牌自製自動上鍊機芯，在外型美感與實用機能之間取得平衡。

蕭邦更善用珍貴材質來呈現Alpine Eagle的高級質感。36毫米的中性尺寸則於表圈鑲嵌藍色與紫色漸變長方形切割藍寶石，搭配齊納爾冰川藍變色表盤，色彩隨光線流轉，散發珠寶腕表般的細膩光采。最引人注目的41毫米鉑金腕表延續超薄比例設計，搭配「冰川藍」漸層表盤，色澤由中心向外逐漸加深，彷彿凝視阿爾卑斯冰川的深邃層次；腕表由具有日內瓦印記的L.U.C 96.42-L超薄自動機芯所驅動，並配置鉑金微型擺陀，展現蕭邦在高級製表領域的深厚底蘊。 Alpine Eagle系列腕表，41毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金，阿萊奇冰川藍表盤，自動上鍊機械機芯01.01-C，瑞士官方天文台精密時計認證，224萬元。圖／蕭邦提供 Alpine Eagle系列腕表，41毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金，松樹綠表盤，自動上鍊機械機芯01.01-C，獲瑞士官方天文台精密時計認證，229萬元。圖／蕭邦提供 Alpine Eagle系列腕表，41毫米符合倫理道德標準的950鉑金，搭配「冰川藍」表盤，自動上鍊機械機芯L.U.C 96.42-L，獲瑞士官方天文台精密時計認證，411萬元。圖／蕭邦提供 Alpine Eagle系列腕表，41毫米符合倫理道德標準的黃K金，金色紋理面盤，自動上鍊機械機芯01.01-C，瑞士官方天文台精密時計認證，245萬元。圖／蕭邦提供