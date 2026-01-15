PAUL&JOE彩妝變甜點！預定高空下午茶 送價值三千多元旅行7件組

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「茉莉菊花布蕾佐香柚玫瑰覆盆子凍」集結三色果凍與茉莉布蕾，頂層點綴春季限量包裝的「鴕鳥與猴」圖騰巧克力。淋上玫瑰醬汁，每一口都是花果香氣交織的夢幻食趣。圖/台北遠東香格里拉提供
「茉莉菊花布蕾佐香柚玫瑰覆盆子凍」集結三色果凍與茉莉布蕾，頂層點綴春季限量包裝的「鴕鳥與猴」圖騰巧克力。淋上玫瑰醬汁，每一口都是花果香氣交織的夢幻食趣。圖/台北遠東香格里拉提供

法式浪漫席捲台北高空！台北遠東香格里拉攜手時尚品牌PAUL & JOE，即日起至3月1日每周末限定於38樓馬可波羅酒廊推出「花漾巴黎」聯名下午茶。主廚團隊以PAUL & JOE 2026春季新品為靈感，將「如糖果般甜美」的意象化為8款藝術美饌。包括擬真度極高的「唇膏造型蛋糕」、「白桃櫻花芒果頰彩凍」，可愛版的「粉撲造型司康」，粉嫩「荔枝櫻桃氣泡飲」如輕柔腮紅，充滿夢幻想像。

這場聯名下午茶，除了話題十足，活動期間點用套餐、即贈限量市值3,465元「貓之日明星旅行7件組」，送完為止。每套1,480+10%元起。

致敬春季新品，主廚以精湛的白巧克力工藝，極致復刻「奢光金西洋菊唇膏盒」。管身細膩重現源自18世紀巴黎建築美學的「洛可可風格」金色西洋菊圖騰，優雅而華麗。

PAUL & JOE春季限定的「粉紅櫻花限量眼彩凍」，主廚打造這款如珠寶般精緻的「可食用水凝眼影」。「開心果菊花蛋糕」靈感源自PAUL & JOE春季限量圖騰「雛菊花園」，主廚將乾燥菊花浸泡於鮮奶油中一整夜，萃取出淡雅幽香製作成慕斯，搭配口感紮實濃郁的開心果海綿蛋糕，優雅演繹法式田園風情。

而「煙燻鮭魚馬斯卡邦起士襯糖漬柳橙芙卡夏麵包」則以明亮溫暖的橘色調為靈感，呼應「粉紅櫻花系列」所展現的春日光澤美感。「

香草與橙花雙味司康」是獻給新品「巴黎時尚糖果腮紅餅」的甜蜜巧思，英式司康也變身為小巧可愛的「粉撲造型」。

有趣的「荔枝櫻桃氣泡飲」，是「巴黎時尚糖果腮紅餅」的液態詮釋。入口是荔枝的清甜花果香，柔軟而不黏膩，隨後櫻桃的微酸果韻慢慢浮現，增添層次與優雅輪廓。細緻氣泡帶出清爽感，尾韻帶有淡淡玫瑰般的粉紅果香，彷彿在雙頰輕刷上一抹粉嫩腮紅，甜而不膩，清新迷人。

相關資訊可洽：02-7711-2080。

馬可波羅酒廊「花漾巴黎」下午茶，將 PAUL & JOE春季新品的粉嫩色澤融入精緻餐點。圖/台北遠東香格里拉提供
馬可波羅酒廊「花漾巴黎」下午茶，將 PAUL & JOE春季新品的粉嫩色澤融入精緻餐點。圖/台北遠東香格里拉提供
「奢華金西洋菊唇膏盒」以白巧克力完美復刻源自18世紀洛可可風格的春季新品管身，內藏黑醋栗香緹與巧克力蛋糕的紫色驚喜。切開後的酸甜層次與擬真造型，盡顯法式奢華。圖/台北遠東香格里拉提供
「奢華金西洋菊唇膏盒」以白巧克力完美復刻源自18世紀洛可可風格的春季新品管身，內藏黑醋栗香緹與巧克力蛋糕的紫色驚喜。切開後的酸甜層次與擬真造型，盡顯法式奢華。圖/台北遠東香格里拉提供
「香草與橙花雙味司康」獻給「巴黎時尚糖果腮紅餅」，特將司康製成粉撲造型。圖/台北遠東香格里拉提供
「香草與橙花雙味司康」獻給「巴黎時尚糖果腮紅餅」，特將司康製成粉撲造型。圖/台北遠東香格里拉提供
「菊香開心果慕斯蛋糕」復刻品牌春季限量的「雛菊花園」圖騰，以乾燥菊花慕斯搭配濃郁開心果蛋糕，口感輕盈優雅。圖/台北遠東香格里拉提供
「菊香開心果慕斯蛋糕」復刻品牌春季限量的「雛菊花園」圖騰，以乾燥菊花慕斯搭配濃郁開心果蛋糕，口感輕盈優雅。圖/台北遠東香格里拉提供

