肯德基原味蛋撻將停售 官方預告走入歷史 網友湧入留言區熱議

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

肯德基（KFC）15日於官方粉絲專頁發布聲明，表示陪伴消費者28年的「經典原味蛋撻」即將走入歷史，現行原味蛋撻將於全台門市販售完畢後正式停售，相關細節預計於明日上午11時的線上說明會中對外公布，消息一出，引發網友熱烈討論。

肯德基在聲明中指出，感謝消費者28年來的支持與喜愛，原味蛋撻作為品牌長年熱銷的經典品項，即將告一段落，並呼籲消費者密切關注官方粉絲專頁後續公告。上午迅速在社群平台掀起話題。

不過，官方說法也引發部分消費者質疑。有網友在留言區指出，目前仍有搭配其他檔期活動至3月底，認為「不至於這麼快就下架」，猜測是否仍有替代方案或後續新品接棒；也有消費者直言，若只是改款或升級卻以「停售」包裝，恐引發反感，認為行銷手法過於激進。

另有不少網友則表達不捨與錯愕，直呼「怎麼可以」、「從小吃到大的味道要消失了」，擔心經典口味真的成為回憶；也有消費者表示，若後續只是調整配方或漲價重推，恐影響品牌好感度。

