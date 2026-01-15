喜迎新春 Chaumet亞太地區限定紅寶石項鍊 好運伴身邊

迎接即將到來的農曆春節，Chaumet以象徵希望與幸運的Bee de Chaumet系列，推出亞太地區限定新春珠寶，為歲首時節注入喜氣祝福。這款別具意義的項鍊，細緻金鍊穿過以18K玫瑰金鑄造而成的三圈蜂巢圓環，並鑲嵌一顆充滿喜氣的圓形紅寶石，呼應新春吉祥的象徵，寓意迎入好運與福氣，並隨時陪伴身邊。

Bee de Chaumet系列誕生於Chaumet對大自然的喜愛與歷史符碼的傳承。蜜蜂自拿破崙時代起即為品牌的重要象徵，代表勤奮、繁盛與秩序之美。除了具象的蜜蜂造型珠寶，系列更進一步以蜂巢的六角形結構作為設計元素，兼具理性與優雅的幾何線條也與東方文化中象徵吉祥的六角窗紋樣產生共鳴。鏡面拋光的金質表面層層折射光線，體現法式珠寶工藝的精準與節制，營造出溫潤而明亮的視覺感受。

本次新春限定項鍊之外，Bee de Chaumet系列亦同步推出全新的耳環迎接新年。耳環由六角形構成的圓圈，以18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，造型小巧卻富有立體層次，更有圓滿的象徵意涵。全系列的珠寶包闊項鍊、耳骨夾、手環等不同品項，都可依個人風格自由配戴，不論是單獨或層疊組合，皆能展現不同的造型效果。 2026新品Bee de Chaumet耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，14萬元。圖／Chaumet提供 Bee de Chaumet中型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，21萬6,000元，另有小型尺寸。圖／Chaumet提供 亞太地區新春限量新品Bee de Chaumet項鍊，18K玫瑰金鑲嵌紅寶石，91,500元。圖／Chaumet提供 亞太地區新春限量新品Bee de Chaumet項鍊，18K玫瑰金鑲嵌紅寶石，91,500元。圖／Chaumet提供 Bee de Chaumet手環，18K黃金鑲嵌鑽石，23萬9,000元。圖／Chaumet提供 Bee de Chaumet耳骨夾，18K玫瑰鑽石，98,500元。圖／Chaumet提供 Bee de Chaumet項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，15萬7,000元。圖／Chaumet提供 Bee de Chaumet系列手環。圖／Chaumet提供