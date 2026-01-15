湖水女神的金銀（斧頭）靈魂拷問？OMEGA超霸表 一次滿足兩種願望

寓言故事中，湖中女神對樵夫提出了金銀斧頭的靈魂拷問。現實中，人們對喜愛的事物總難以取捨，魚與熊掌想要兼得是人之常情，近日歐米茄（OMEGA）便發表了全新黑白雙色Speedmaster超霸系列專業登月表，並帶來精鋼、18K Moonshine™ Gold兩種材質，精鋼款散發低調銀色反光，18K Moonshine™ Gold款則呼應了月亮的典雅之美，一次滿足兩種想望。

由於曾通過NASA測試、並伴隨太空人實際登上太空與月球表面，遂令OMEGA的超霸登月表擁有了舉世皆知的經典地位。本次黑面、白色次表盤的形式，在手表愛好者口中又有「反熊貓」的趣稱，42毫米的雙層結構面盤的上層為拋光黑色，下層三個次表盤則以白色為底並具備30分鐘與12小時的累計積分盤顯示功能，由於雙層面盤皆經過上漆與亮漆工序，因此光澤感細膩溫潤、同時也提升了閱讀便利性。

無論精鋼或18K Moonshine™ Gold款式的表圈均選用了黑色陶瓷，測速計刻度則以白色琺瑯填入，並覆以帶弧度的箱型藍寶石水晶鏡面，呼應經典懷舊氣息。動力的泉源則為品牌獨門的同軸擒縱3861機芯，不僅具備高抗磁與優異精準度，還通過Master Chronometer大師天文台認證，並提供五年保固服務。

兩只黑白雙色Speedmaster超霸系列專業登月表表款（型號310.30.42.50.01.004與310.60.42.50.01.002）尺寸皆為42毫米，精鋼與18K Moonshine™金款分別搭配相同材質金屬鍊帶，精鋼款訂價30萬6,000元，18K Moonshine™金款訂價則為144萬7,000元，可洽全台OMEGA專門店預約鑑賞。 手上鍊的3861同軸擒縱機芯並通過Master Chronometer大師天文台認證，展現當代的工藝水準。圖／OMEGA提供 Speedmaster超霸登月表新款黑白雙色面，都具備透明的藍寶石水晶後底蓋，可近距離欣賞機芯的結構與打磨修飾細節。圖／OMEGA提供 OMEGA Speedmaster超霸登月表，42毫米、18K Moonshine™ Gold、3861機芯、時間顯示、計時碼表功能，144萬7,000元。圖／OMEGA提供 OMEGA為品牌經典的Speedmaster超霸登月表帶來全新黑白雙色配置，並有精鋼、18K Moonshine™ Gold兩種材質。圖／OMEGA提供