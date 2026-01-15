聽新聞
漢方草本＋亞洲蔬食！毛蔬×DAYLILY避風塘炒蟹、辣味噌豬血糕新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「毛蔬 亞洲蔬食」攜手 「DAYLILY」，將漢方養生概念融合蔬食料理，推出多款新菜與暖身飲品。圖／毛蔬 亞洲蔬食提供
「毛蔬 亞洲蔬食」攜手 「DAYLILY」，將漢方養生概念融合蔬食料理，推出多款新菜與暖身飲品。圖／毛蔬 亞洲蔬食提供

位於台南的米其林推薦蔬食餐廳「毛蔬 亞洲蔬食」，今年冬天攜手台日漢方草本生活品牌 「DAYLILY」，將冬季進補與漢方養身概念融入蔬食料理設計之中，推出辣味噌奶醬血糕、避風塘炒蟹、雨來菇炒腐竹等多款料理，還有黑豆龍眼紅棗茶、菊花四季春茶等漢方茶飲，帶來溫潤的時令滋味。

毛蔬本次與DAYLILY的跨界聯名，乃是首次將漢方養身概念完整融入季節菜單之中，延續「原型食物、無麩質、無添加食品、不油炸」的品牌核心理念，將漢方「補氣、平衡」的精神轉化為具體風味，並搭配DAYLILY漢方茶飲，打造完整的冬季餐桌體驗。其中「辣味噌奶醬豬血糕」以台灣傳統小吃為靈感，透過日式醬汁重新演繹，並以黑豆天貝取代傳統黃豆製品，呼應冬季補腎概念。

「避風塘炒蟹」以玉米粉製成酥脆外殼，堆疊出多層次風味，重現避風塘料理的鑊氣；「雨來菇炒腐竹」則選用冬令常見的雨來菇，搭配腐竹豆香拌炒，口感細緻滑順、不顯油膩，為冬季餐桌帶來清爽而平衡的家常風味。獨家聯名限定的「黑豆龍眼紅棗茶」以黑豆、龍眼與紅棗慢火熬煮，風味溫潤自然。「菊花四季春茶」採100%台灣本地原料，清香回甘，平衡冬季飲食的厚重感，讓漢方養身自然融入用餐節奏。

