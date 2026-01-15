聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／泡湯勝地 療癒身心

聯合報／ 本報訊

箱根與伊豆同為日本極富盛名的溫泉勝地，旅程先享受箱根溫泉的美好，再前往本州欣賞河津櫻。

有行旅「箱根伊豆河津櫻 絕躾之宿」旅程安排三間絕景名宿，遠眺箱根壯麗景致的「玄 箱根強羅」，邊泡湯、邊欣賞富士山的「富岳群青」，以及靜岡縣唯一加盟羅萊夏朵奢華旅館餐廳聯盟、榮獲米其林二鑰、日本人一生必訪名宿「淺羽」。

有行旅「箱根伊豆河津櫻 絕躾之宿」2月24日至28日，5天4夜。

1對1說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3905。或請瀏覽有行旅官網

日本 溫泉 富士山 米其林

延伸閱讀

屏東泡湯新選擇！最接近大武山下的溫泉美人湯 高樹鄉挖到溫泉

被罰120萬元谷關伊豆溫泉會館今天起暫停業 預告將回歸

桃園小烏來宇內溪溫泉冬季嘉年華登場 集章換限量好禮

立院交通委員會考察 萬里區大鵬公共溫泉盼獲新生

相關新聞

漢方草本＋亞洲蔬食！毛蔬×DAYLILY避風塘炒蟹、辣味噌豬血糕新登場

位於台南的米其林推薦蔬食餐廳「毛蔬 亞洲蔬食」，今年冬天攜手台日漢方草本生活品牌 「DAYLILY」，將冬季進補與漢方養...

有行旅／泡湯勝地 療癒身心

箱根與伊豆同為日本極富盛名的溫泉勝地，旅程先享受箱根溫泉的美好，再前往本州欣賞河津櫻。

學測考生「加油咖啡」這杯最對味！星巴克這一天「買一送一」

學測考生加油！為此，星巴克推薦新品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」為考生加油，同步於1/16（五）推出好友分享日，當天11:00...

「黑白大廚2」賽後合照曝光 網友：中間那兩位要結婚嗎？

Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季昨（13日）播出本季最後一集，今Netflix 透過官方社群平台公開了一張...

王品12mini「吃鍋抽999黃金豆」！品田牧場「滿額抽套餐」中獎率100%

試試你的好手氣！王品旗下「12mini 快煮小火鍋」，新推出季節限定的開運黃金雙鍋。其中「金湯酸菜魚鍋」以金酸湯底加上客...

總價上看2.5億！積家Hybris頂級表展限定兩日 球體陀飛輪大集合

有「製表師的製表師」（Watchmaker of Watchmaker）之稱的瑞士高級製表品牌積家（Jaeger-LeC...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。