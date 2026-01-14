從頭閃耀！Dyson攜手品牌大使張員瑛 以新春限定琥珀香檳打造秀髮光芒

迎接2026年璀璨新歲，Dyson宣布推出新年限定色「琥珀香檳（Amber Rose）」系列，邀請大眾從頭開始回歸對自我的細緻照顧。

該系列完美揉合溫潤酒紅、暖調銅色與淡粉香檳色調，將對生活的細膩講究化作對髮絲的溫柔呵護。同時，全新Dyson品牌大使張員瑛也以自信從容的時尚魅力，演繹科技與美感並行的生活態度。

「琥珀香檳」金屬工藝 打造冬日暖光質感

本次限定新色的靈感源自季節轉換與團聚歡慶的時刻，如冬夜爐火暖光、舉杯香檳的微光，以及深酒紅帶來的沉穩氣質。

Dyson CMF（Colours, Materials and Finishes）設計團隊透過精密的金屬塗層工藝，不僅強化了色彩深度與層次感，更兼顧耐用性與絲緞般的光澤效果，讓每一次造型過程都昇華為一種值得珍藏的自我照顧儀式。

全系列搭載氣流科技 三大經典機型同步登場

Dyson新年限定色「琥珀香檳」系列涵蓋三大核心產品：包括配備感應技術的Dyson Supersonic Nural™智能吹風機、乾髮與造型一次完成的Dyson Airstrait™二合一吹風直髮器，以及搭載藍牙功能的Dyson Airwrap i.d.™多功能造型器。

全系列產品皆搭載Dyson領先業界的氣流科技，旨在減少熱傷害，打造澎潤且富有彈性的髮根狀態。皮革禮盒尊榮包裝鎖定春節與情人節送禮 「琥珀香檳」系列即日起正式在台上市，三款產品均配有精美皮革禮盒。

隨著新的一年展開，無論是在春節期間犒賞自己，或是在即將到來的情人節傳遞心意，Dyson新年限定色系列均提供兼具美感與實用性的首選。消費者可至Dyson官網與各大官方授權通路選購，為新的一年開啟自信從容的閃耀狀態。 Dyson新年限定色「琥珀香檳」系列，涵蓋Dyson Supersonic Nural™智能吹風機、Dyson Airstrait™二合一吹風直髮器與Dyson Airwrap i.d.™藍牙多功能造型器。圖／業者提供