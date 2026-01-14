聽新聞
學測考生「加油咖啡」這杯最對味！星巴克這一天「買一送一」
學測考生加油！為此，星巴克推薦新品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」為考生加油，同步於1/16（五）推出好友分享日，當天11:00-20:00購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此活動不適用於部分指定門市及車道服務，活動詳情請依星巴克網站公告為準。
有趣的是，活動公告本來誤植為1/6，才發布幾分鐘，就有數十網友「指正」表示，「1/14才推出的商品，1/6買一送一？」，「1/6要搭時光機回到過去才能買」，小編立即更正，才免於美意歪樓。
星巴克推薦考生點選的「 奶香烤舒芙蕾風味那堤」，上層的舒芙蕾奶油輕盈綿密，入口即化，帶有淡淡的甜味和蛋香，一口喝下，就能感受到濃縮咖啡微苦與舒芙蕾的柔和甜味在口中交織，形成一種完美的平衡。小編加註，「心情舒爽了，應對考試才能游刃有餘」。
